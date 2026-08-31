Afrique: « CinémaJet » de retour pour une 2e édition - Au plus près des spectateurs

Après avoir posé ses projecteurs entre les reliefs de Tabarka et les oasis de Nefta lors d'une première édition prometteuse à l'automne 2025, le festival itinérant « CinémaJet » reprend la route. Portée par la Délégation de l'Union européenne en Tunisie en partenariat avec l'initiative «CinémaTdour », cette 2e édition réaffirme une ambition essentielle : celle d'une culture décentralisée et réellement inclusive, pensée comme un trait d'union sensoriel et citoyen entre les régions et les générations.

Cette année, le périple s'ouvre du 3 au 13 septembre à Zaghouan, avant d'aller à la rencontre du public de Jendouba du 30 septembre au 11 octobre. À Zaghouan, le festival investira divers espaces en refusant d'être un simple écran de passage : toutes ses activités entre projections de films, ateliers artistiques, rencontres, masterclasses, créations collectives et expériences immersives , gratuites et accessibles à tous, visent à faire de chaque spectateur un acteur à part entière de la création.

Le festival déploie une toile où se croisent oeuvres tunisiennes et d'autres venues d'Europe (d'Allemagne, de France, d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas, de Pologne, de Belgique ou encore de Suisse). L'un des temps forts les plus attendus réside dans l'avant-première tunisienne du film «Les Baronnes» du réalisateur belge Nabil Ben Yadir (co-écrit avec Mokhtaria Badaoui).

Ce récit d'émancipation et de solidarité porté par quatre femmes de Molenbeek résonne en écho parfait avec la ligne du festival ; une projection qui sera d'ailleurs précédée d'une masterclass animée avec la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (Ftca). Mais «CinémaJet » s'aventure aussi du côté de médiums actuels et de l'expérimentation avec un programme d'immersion virtuelle à travers un VR Corner qui invitera le public à explorer les nouvelles frontières du récit interactif, une expérience sensorielle avec le concept CinéDJ qui fera dialoguer deux courts-métrages avec des performances musicales électroniques exécutées en direct.

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La première escale à Zaghouan sera rythmée par une série d'ateliers créatifs et d'initiations au théatre avec l'acteur Chedli Arfaoui qui animera un espace d'expression axé sur la sensibilisation des jeunes aux conduites à risque, à la danse avec Oumaïma Bahri qui proposera de traduire la mémoire et les paysages de Zaghouan en mouvements dansés, tandis que l'illustratrice Sonia Ben Salem invitera les enfants à réinventer l'univers visuel des films. Le photographe Rabii Ben Brahim (The Dreamer) posera son objectif sur la ville à travers le regard de ses propres habitants.

Enfin, la journée du 10 septembre accueillera l'événement «The Wave» (organisé par EU MedBridge et l'UE), réunissant artistes, acteurs culturels et réseaux régionaux pour échanger sur le rôle de la création comme levier de cohésion sociale. Bon festival!