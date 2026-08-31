Tunisie: Foot-Ligue 1 (2e journée) - Les résultats des matchs de samedi

Résultats des rencontres de la deuxième journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi :
Samedi 29 août
A Radès :
Club Africain 1 Moataz Zaddem (88)
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ESH Sousse 0
A La Marsa :
AS Marsa 0
PS Sakiet Eddaier 0
A Monastir :
US Monastir 2 Raed Bouchniba (34), Salah Barhoumi (45)
Stade Tunisien 1 Wael Ouerghemmi (31)
Dans nos archives Espérance de Tunis : Achref Jebri blessé, le verdict est tombé !
A Sfax :
CS Sfaxien 2 Mohamed Trabelsi (23), Iyed Belwafi (56)
ES Zarzis 1 Hedi Jertila (90+3)
Dimanche 30 août
Au Zouiten :
JS Omrane - Espérance de Tunis arb : Seif Ouertani (VAR: Helder Malheiro/Portugal)
A Hammam-lif :
CS Hammm-lif - CA Bizertin arb : Amir Ayadi (VAR: Bruno Esteves/Portugal)
A Béja :
O. Béja - US Ben Gurdane arb : Fraj Abdellaoui (VAR: Aymen Nasri)
A Sousse :
Etoile du Sahel - ES Metlaoui arb : Khalil Jari (VAR: Oussama)
Classement Pts J G N P BP BC Diff
1. Club Africain 6 2 2 0 0 2 0 +2
2. PS Sakiet Eddaier 4 2 1 1 0 2 0 +2
. CS Sfaxien 4 2 1 1 0 3 2 +1
. US Monastir 4 2 1 1 0 2 1 +1
5. Espérance ST 3 1 1 0 0 3 2 +1
6. CA Bizertin 3 1 1 0 0 1 0 +1
. ES Zarzis 3 2 1 0 1 2 2 0
8. Stade Tunisien 1 2 0 1 1 2 3 -1
. ES Hammam-Sousse 1 2 0 1 1 0 1 -1
. AS Marsa 1 2 0 1 1 0 1 -1
11. CS Hammam-Lif 0 0 0 0 0 0 0 0
12. US Ben Guerdane 0 0 0 0 0 0 0 0
. Etoile du Sahel 0 1 0 0 1 2 3 -1
. ES Métlaoui 0 1 0 0 1 0 1 -1
. O. Béja 0 1 0 0 1 0 1 -1
. JS Omrane 0 1 0 0 1 0 2 -2