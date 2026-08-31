Tunisie: Foot-Ligue 1 (2e journée) - Les résultats des matchs de samedi

29 Août 2026
La Presse (Tunis)

Résultats des rencontres de la deuxième journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi :

Samedi 29 août

A Radès :

Club Africain 1 Moataz Zaddem (88)

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ESH Sousse 0

A La Marsa :

AS Marsa 0

PS Sakiet Eddaier 0

A Monastir :

US Monastir 2 Raed Bouchniba (34), Salah Barhoumi (45)

Stade Tunisien 1 Wael Ouerghemmi (31)

Dans nos archives Espérance de Tunis : Achref Jebri blessé, le verdict est tombé !

A Sfax :

CS Sfaxien 2 Mohamed Trabelsi (23), Iyed Belwafi (56)

ES Zarzis 1 Hedi Jertila (90+3)

Dimanche 30 août

Au Zouiten :

JS Omrane - Espérance de Tunis arb : Seif Ouertani (VAR: Helder Malheiro/Portugal)

A Hammam-lif :

CS Hammm-lif - CA Bizertin arb : Amir Ayadi (VAR: Bruno Esteves/Portugal)

A Béja :

O. Béja - US Ben Gurdane arb : Fraj Abdellaoui (VAR: Aymen Nasri)

A Sousse :

Etoile du Sahel - ES Metlaoui arb : Khalil Jari (VAR: Oussama)

Classement Pts J G N P BP BC Diff

1. Club Africain 6 2 2 0 0 2 0 +2

2. PS Sakiet Eddaier 4 2 1 1 0 2 0 +2

. CS Sfaxien 4 2 1 1 0 3 2 +1

. US Monastir 4 2 1 1 0 2 1 +1

5. Espérance ST 3 1 1 0 0 3 2 +1

6. CA Bizertin 3 1 1 0 0 1 0 +1

. ES Zarzis 3 2 1 0 1 2 2 0

8. Stade Tunisien 1 2 0 1 1 2 3 -1

. ES Hammam-Sousse 1 2 0 1 1 0 1 -1

. AS Marsa 1 2 0 1 1 0 1 -1

11. CS Hammam-Lif 0 0 0 0 0 0 0 0

12. US Ben Guerdane 0 0 0 0 0 0 0 0

. Etoile du Sahel 0 1 0 0 1 2 3 -1

. ES Métlaoui 0 1 0 0 1 0 1 -1

. O. Béja 0 1 0 0 1 0 1 -1

. JS Omrane 0 1 0 0 1 0 2 -2

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