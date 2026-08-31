Tunisie: Jeux méditerranéens de Tarente - Judo de l'argent pour Oumaima Bedioui

La championne tunisienne Oumaima Bedioui s'est qualifiée pour les demi-finales de la compétition de judo des -48 kg après avoir vaincu l'Algérienne Rahma Ghlima par ippon lors de la session matinale du huitième jour

Elle s'est, par la suite, qualifiée pour la finale de la catégorie des -48 kg après avoir battu l'Italienne Giulia Ghiglione par waza-ari en demi-finale à l'occasion de ce huitième jour des Jeux méditerranéens de Tarente (Italie).

A remarquer la haute technique qui a permis à la Tunisienne de gagner ses matchs par des prises difficiles mais sans appel. Ippon puis waza-ari, ce n'est pas toujours facile de les appliquer dans ce genre de compétition.

Oumaima Bedioui a affronté la judoka turque Tugce Beder en finale.

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Malheureusement, elle a perdu face à elle par décision de l'arbitre après avoir reçu le troisième avertissement (Hansuku-maki), mais remporte quand même la médaille d'argent.

Football : la Tunisie file en finale

Les Italiens sont des gagneurs. S'ils présentent une équipe elle est théoriquement en mesure de faire le travail. A moins d'être dans une mauvaise passe et à court de moyens.

Face à une bonne équipe italienne U18, les Tunisiens se sont faits surprendre par un but arrivé au mauvais moment. Les Tunisiens ont perdu leurs repères et ont souffert tout le reste de la première mi-temps, pour éviter de laisser leurs adversaires prendre le large.

A la reprise, le réaménagement effectué a donné à l'équipe plus de rigueur et d'organisation. La pression sur la zone italienne devient intenable et à la 59e minute, le gardien italien commet la faute qui a permis à Derbali d'égaliser.

C'est au tour des Transalpins de craquer, pris en défaut par Anane qui donne l'avantage aux siens.

Dans nos archives Béja : La protection civile simule un sauvetage après séisme pour sensibiliser la populationDhouib à la 90+2 a accentué l'avance. La Tunisie est en finale.

Un triplé historique réussi face à des Transalpins dépassés et submergés par la hargne tunisienne.

Une médaille d'argent est déjà en poche, mais les Tunisiens sont capables de mieux faire.

Handball : les Tunisiennes expéditives

Face au Kosovo, les tunisiennes n'ont pas fait de quartier. Elles ont vite pris la situation en main et imposé leur rythme. Une victoire facile (38-10) et le moral demeure bon pour la suite. Les Tunisiennes sont en tête du groupe.

Volley-ball : fin de parcours

L'équipe nationale tunisienne de volley-ball a conclu sa participation aux Jeux méditerranéens de Tarente 2026 par une victoire méritée face au Portugal, s'imposant en trois sets (25-11, 25-21, 25-19).

Grâce à ce succès, les Aigles de Carthage terminent la phase de groupes à la troisième place du groupe A avec 8 points, après avoir remporté trois victoires contre l'Algérie, la Serbie et le Portugal, et subi deux défaites face à l'Italie et à la France.

Ce fut une étape préparatoire cruciale pour le prochain Championnat d'Afrique organisé par la Tunisie et qui permettra de se qualifier pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.