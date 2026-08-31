Tunisie: Pourquoi - Toujours pas d'eau minérale

Malgré toutes les mesures prises par les autorités, les coupures d'eau et surtout d'électricité s'enchaînent de plus belle, mettant à mal la vie des citoyens.

Et pour corser le tout, l'eau minérale se fait toujours aussi rare et sa rareté exaspère encore plus.

Pourtant, peu avant la première coupure d'électricité, l'eau était abondante et des centaines de bouteilles (pour ne pas dire des milliers) étaient exposées à même le sol et en plein soleil un peu partout, comme nous l'évoquions dans cette rubrique.

Et puis, après le premier incident, et comme par un sortilège, l'eau a disparu. A croire qu'elle a été engloutie quelque part. Que s'est-il donc passé? Là est la question.