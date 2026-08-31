Tunisie: Pourquoi - Toujours pas d'eau minérale

29 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Malgré toutes les mesures prises par les autorités, les coupures d'eau et surtout d'électricité s'enchaînent de plus belle, mettant à mal la vie des citoyens.

Et pour corser le tout, l'eau minérale se fait toujours aussi rare et sa rareté exaspère encore plus.

Pourtant, peu avant la première coupure d'électricité, l'eau était abondante et des centaines de bouteilles (pour ne pas dire des milliers) étaient exposées à même le sol et en plein soleil un peu partout, comme nous l'évoquions dans cette rubrique.

Et puis, après le premier incident, et comme par un sortilège, l'eau a disparu. A croire qu'elle a été engloutie quelque part. Que s'est-il donc passé? Là est la question.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.