Sénégal: L'appel pressant de Yankhoba Diémé

À quelques mois des prochaines échéances électorales, le parti présidentiel veut déjà occuper le terrain en Casamance. Ce samedi 29 août, Yankhoba Diémé a réuni les responsables de Kiiraay-Les Patriotes républicains de la Casamance autour d'un mot d'ordre : massifier, structurer et mobiliser pour gagner.

ZIGUINCHOR - Pas question de laisser retomber la dynamique. Pour le troisième jour de sa tournée dans la région de Ziguinchor, le ministre des Forces armées et responsable du parti présidentiel dans le Sud a consacré sa journée aux responsables politiques de Kiiraay. Une rencontre placée sous le signe de l'écoute, de l'information et de la sensibilisation, mais surtout tournée vers la conquête du terrain. Tour à tour, les responsables politiques, parmi lesquels d'actuels et d'anciens maires de la Casamance, ont affiché leur détermination à investir les bases et à renforcer l'implantation de la nouvelle formation politique. Au coeur des échanges : la stratégie de massification, la mobilisation des militants et la structuration du parti en perspective des prochaines compétitions électorales.

Face à ces leaders politiques, Yankhoba Diémé a appelé à l'ouverture et à l'unité. « Nous devons accueillir ceux qui nous rejoignent et leur donner toute leur place. Nous devons servir la Nation avec respect, humilité et responsabilité. Kiiraay doit être une maison ouverte à tous ceux qui veulent oeuvrer pour la République », a-t-il déclaré.

Mais le responsable politique a surtout mis en garde contre les divisions internes. « Vous avez fait naître un espoir et vous n'avez pas le droit de décevoir. Nous devons rester unis, travailler main dans la main et avancer ensemble vers la victoire. En Casamance, le seul adversaire de Kiiraay, c'est Kiiraay lui-même », a martelé l'enfant du département de Bignona, invitant « ses » troupes à garder « la construction du pays » comme boussole.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Yankhoba Diémé, l'heure est désormais à l'action. « Nous devons accélérer la massification, avec une véritable dynamique sur le terrain. Il faut occuper l'espace politique avec détermination et travailler comme un parti au pouvoir. Nous devons incarner la "Diomaye attitude" : travailler avec méthode, discrétion et efficacité, tout en restant généreux dans la parole », a-t-il lancé aux leaders ayant pris part à la rencontre.

Son discours sonne comme une feuille de route pour les responsables de Kiiraay en Casamance : investir le terrain, renforcer les bases et transformer la dynamique politique en force électorale.