Afrique: Coopération sécuritaire - Washington renforce l'arsenal logistique de la Gendarmerie nationale du pays

Les États-Unis ont remis à la Gendarmerie nationale sénégalaise un lot conséquent de matériel roulant et de pièces détachées, lors d'une cérémonie organisée ce vendredi 28 août 2026 au Quartier Samba Diéry Diallo de Colobane.

L'événement était coprésidé par le Général de division, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, ainsi que par la Chargée d'Affaires par intérim de l'Ambassade américaine au Sénégal. Selon le communiqué officiel, cette remise « entre dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux (02) pays ».

Les autorités présentes ont tenu à replacer ce geste dans une dynamique plus large de collaboration. Le texte souligne en effet que cette dotation « s'inscrit dans la continuité d'un partenariat de longue date entre le Sénégal et les États-Unis », un partenariat qui, précise le communiqué, « a toujours été orienté sur la formation, l'entraînement, l'échange d'informations et le renforcement de capacités ».

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Concrètement, le don comprend douze motocyclettes, quatre véhicules tout-terrain de type quad, ainsi qu'un important lot de pièces de rechange. Un matériel destiné en priorité aux unités opérant dans les régions les plus exposées : le communiqué indique que cette dotation « contribuera au renforcement de la mobilité et des capacités opérationnelles des unités, notamment dans les zones frontalières et rurales où les conditions d'accès peuvent être particulièrement difficiles ».

Sécurisation des frontières et lutte contre le terrorisme au coeur des échanges

La cérémonie a aussi été un moment d'échange entre les deux délégations sur les enjeux sécuritaires régionaux. D'après le communiqué, les deux autorités en ont profité pour « magnifier cette coopération qui accompagne notamment les efforts de la Gendarmerie nationale dans la surveillance des frontières, la lutte contre les réseaux criminels et terroristes et la protection des populations et de leurs biens ».

Cette nouvelle dotation illustre ainsi la volonté de Washington de maintenir son soutien logistique aux forces de sécurité sénégalaises, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants aux frontières.