Sénégal: Kédougou - Un trafiquant de Tapentadol arrêté avec plus de 4 300 comprimés

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou, unité rattachée à l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a interpellé un individu soupçonné d'animer un réseau de trafic de médicaments psychotropes dans le quartier Dinguessou.

Selon le communiqué de la Police nationale, l'intervention fait suite à « un renseignement opérationnel relatif à l'existence d'un réseau de trafic de comprimés de Tapentadol dans le quartier Dinguessou de Kédougou ». Les enquêteurs de la BRS ont ensuite mené des investigations qui ont abouti à l'arrestation du suspect.

Une saisie de plusieurs milliers de comprimés

La fouille a permis de mettre la main sur une quantité importante de produits pharmaceutiques détournés : le mis en cause a été « appréhendé en possession de 4 300 comprimés de Tapentadol « Royal » », précise la Police. Le Tapentadol est un antalgique opioïde puissant, dont le détournement à des fins de revente illicite constitue un phénomène surveillé de près par les autorités sénégalaises, notamment dans les régions frontalières comme Kédougou.

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Le suspect a été placé en garde à vue pour trois infractions distinctes :

- détention et cession de produits psychotropes,

- vente illicite de médicaments,

- exercice illégal de la profession de pharmacien.

Cette combinaison de charges suggère que l'individu opérait un point de vente clandestin de médicaments, en dehors de tout circuit pharmaceutique légal.