Sénégal: Basket - Dans un scénario à couper le souffle, le pays renverse l'Angola

Après la défaite contre l'Egypte jeudi, le Sénégal défiait l'Angola ce samedi 29 aout 2026 pour la 2e journée de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027. Les Lons l'ont emporté 84-82 dans un match totalement fou.

Sonnés par leur revers inaugural contre l'Égypte, les hommes de Desagana Diop avaient un message fort à envoyer. D'entrée, le Sénégal affiche un visage conquérant et reste au contact malgré les tirs à trois points de Selton Miguel. L'Angola prend néanmoins la main sur le premier quart-temps (20-18).

Un mano à mano permanent jusqu'à la pause

Le scénario s'emballe dans le deuxième acte. Les Lions passent devant (48-46), avant que Selton Miguel, décidément intenable à trois points, ne redonne l'avantage aux Angolais. Abou Gakou enfonce même le clou pour porter l'écart à six longueurs (58-52). Mais le Sénégal refuse de craquer : Brancou Badio, auteur d'un tir à trois points salvateur, ramène les siens à hauteur. Les deux équipes regagnent les vestiaires à égalité parfaite (63-63).

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Boissy expulsé, mais les Lions ne cèdent rien

Le troisième quart-temps se joue dans un mouchoir de poche, sans qu'aucune équipe ne parvienne à se détacher. Le dernier acte démarre pourtant très mal pour le Sénégal : Jean-Jacques Boissy est exclu pour faute antisportive, privant son équipe d'un cadre en fin de rencontre. Un coup dur que les Lions encaissent sans dévier de leur plan.

Brancou Badio (24 points) continue de faire parler sa réussite à trois points pour maintenir le suspense, tandis qu'en face, Childe Dundao, MVP du dernier AfroBasket, garde l'Angola devant grâce à des paniers importants.

Un tir à trois points héroïque dans le money time

À deux minutes de la fin, tout est encore possible : 79-79. Dans un final électrique, ce sont finalement les Lions qui trouvent la ressource nécessaire, grâce à un tir à trois points décisif dans les toutes dernières secondes. Une réalisation qui offre au Sénégal l'avantage définitif et un succès de prestige, 84-82.

Avec cette victoire arrachée dans la douleur face au champion d'Afrique en titre, le Sénégal relève la tête après son faux départ contre l'Égypte. Les Lions devront désormais transformer l'essai dès dimanche, face au Mali, pour poursuivre sur leur lancée.