Sénégal: Bignona - La suspension des Navétanes levée

L'Inter zones de Bignona a levé la suspension des activités du mouvement Navétane après l'appui financier de 5 000 000 de francs CFA apporté par le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé.

La décision a été prise après la remise officielle de cette contribution, le mardi 25 août 2026 à Bignona, par une délégation dépêchée par le ministre. Cette contribution va résoudre une partie des difficultés financières liées notamment aux frais de sécurité, fixés à 92 200 francs CFA par journée.

Le ministre avait annoncé la prise en charge de 62 200 francs CFA par journée. « On doit payer maintenant 30 000 francs CFA », a expliqué Djiby Diouf Diatta, président de la zone 5 R, Odcav de Bignona, tout en exprimant sa gratitude au ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé.

Après cette levée de suspension des activités, le mouvement des Navétanes reprend son cours à Bignona.