Afrique: Hull City - Coup dur pour Nobel Mendy

29 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Hull City confirme son excellent début de saison. Après avoir dominé Manchester United le week-end précédent, le promu s'est imposé ce samedi lors de la 2e journée sur la pelouse d'un autre néo-promu, Coventry City (0-1). Mais les Tigers ont perdu Nobel Mendy sur blessure.

Nobel Mendy a quitté ses coéquipiers à la 59e minute. Pour l'instants, aucune information concernant la nature de la blessure ni la durée de son absence. Rappelons que le Sénégalais a été gêné par les pépins physiques la saison dernière avec le Rayo Vallecano.

De son côté, Hull City enchaine une 2e victoire en autant de matchs cette saison en championnat, après avoir battu Manchester United lors de la 1ère journée, avec un but de Nobel Mendy.

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