Sénégal: JOJ 2026 - Bassirou Diomaye Faye réceptionne le Village olympique et le Centre équestre de Diamniadio

Le compte à rebours se resserre pour Dakar 2026. Ce samedi 29 août, le président Bassirou Diomaye Faye a procédé à la réception officielle du Village olympique de Diamniadio et du Centre équestre, deux infrastructures majeures des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévus du 31 octobre au 13 novembre.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce samedi 29 août 2026 à la réception officielle du Village olympique de Diamniadio et du Centre équestre, deux infrastructures phares des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, indique un communiqué de la Présidence.

Un engagement personnel du Chef de l'État

Selon la Présidence, cette réception vient couronner l'engagement personnel du Chef de l'État, qui a fait de la livraison des infrastructures une priorité absolue depuis l'année dernière, portée chantier après chantier aux côtés d'une équipe gouvernementale pleinement mobilisée. Une manière de rappeler que le suivi rapproché des travaux, entamé dès ses premières visites de terrain, s'est traduit concrètement par l'achèvement des ouvrages à un peu plus de deux mois de l'événement.

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Une visite dans le détail des installations

Sur le site du Village olympique, le Chef de l'État a parcouru les espaces de vie, les chambres témoins ainsi que les installations adaptées aux personnes à mobilité réduite, avant de se rendre dans les pavillons réhabilités et au complexe sportif de l'Université Amadou Mahtar Mbow. Au Centre équestre, il a inspecté les écuries ainsi que les carrières de compétition et d'entraînement, avant de découvrir le bâtiment mis à la disposition du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Une visite au pas à pas qui traduit la volonté présidentielle de vérifier, jusque dans le détail, la conformité des équipements aux standards attendus.

Un rendez-vous qui dépasse le sport

Au-delà des infrastructures, le Président de la République a appelé au même suivi rigoureux sur l'ensemble des volets de l'organisation, jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Il a insisté sur le fait que toutes les conditions doivent être réunies pour que le Sénégal honore ses engagements et défende l'honneur et la réputation du pays devant le monde.

Le communiqué de la Présidence situe cette échéance dans une perspective plus large : à travers ces infrastructures, le Sénégal tient parole devant le mouvement olympique et devant l'Afrique, qui accueille pour la première fois des Jeux olympiques sur son sol. Conçues pour durer, elles ont vocation à rester aux étudiants, aux athlètes et aux jeunes cavaliers du pays bien après la clôture des Jeux une manière d'inscrire l'héritage des JOJ au-delà du strict calendrier sportif.

Le Chef de l'État a par ailleurs salué le travail conjoint des ministères des Infrastructures, de la Jeunesse et des Sports, de l'Enseignement supérieur et des Forces armées, ainsi que de la Gendarmerie nationale, dont l'engagement a permis de livrer ces ouvrages dans les délais. Dakar 2026, conclut la Présidence, sera un moment de fierté nationale et la preuve que le Sénégal tient ses rendez-vous.

Avec la livraison du Village olympique et du Centre équestre, l'essentiel des infrastructures sportives des JOJ Dakar 2026 est désormais achevé, aux côtés du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique, réceptionnés plus tôt dans l'année. Reste, à un peu plus de deux mois de l'ouverture, la dernière ligne droite : la mise en ordre de marche opérationnelle de sites conçus pour accueillir des milliers de jeunes athlètes venus du monde entier, dans ce qui constitue un pari organisationnel inédit pour le pays.