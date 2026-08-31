Afrique: Monaco - Lamine Camara attendu à Londres ce dimanche pour signer à Chelsea

29 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Chelsea a trouvé la solution pour compenser un possible départ d'Enzo Fernandez vers Manchester City : le milieu sénégalais Lamine Camara, actuellement à l'AS Monaco. Selon la presse anglaise, l'ancien de Metz est attendu ce dimanche.

Alors que Manchester City, via son entraîneur Enzo Maresca, pousse pour recruter Enzo Fernandez, les Blues auraient déjà anticipé ce scénario en jetant leur dévolu sur le champion d'Afrique en titre Lamine Camara.

Selon le tabloïd britannique The Sun, le champion d'Afrique est la priorité de Chelsea pour ce poste, devançant d'autres courtisans intéressés comme Aston Villa, Crystal Palace et Liverpool. Le joueur, arrivé à Monaco en 2024, est attendu à Londres ce dimanche en provenance de Nice pour finaliser son transfert vers le club entraîné par Xabi Alonso, renseigne toujours le média anglais. Le montant de l'opération et les termes du contrat n'ont pas encore été communiqués.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.