Afrique: Monaco - Lamine Camara attendu à Londres ce dimanche pour signer à Chelsea

Chelsea a trouvé la solution pour compenser un possible départ d'Enzo Fernandez vers Manchester City : le milieu sénégalais Lamine Camara, actuellement à l'AS Monaco. Selon la presse anglaise, l'ancien de Metz est attendu ce dimanche.

Alors que Manchester City, via son entraîneur Enzo Maresca, pousse pour recruter Enzo Fernandez, les Blues auraient déjà anticipé ce scénario en jetant leur dévolu sur le champion d'Afrique en titre Lamine Camara.

Selon le tabloïd britannique The Sun, le champion d'Afrique est la priorité de Chelsea pour ce poste, devançant d'autres courtisans intéressés comme Aston Villa, Crystal Palace et Liverpool. Le joueur, arrivé à Monaco en 2024, est attendu à Londres ce dimanche en provenance de Nice pour finaliser son transfert vers le club entraîné par Xabi Alonso, renseigne toujours le média anglais. Le montant de l'opération et les termes du contrat n'ont pas encore été communiqués.