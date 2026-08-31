Sénégal: Abéné - 920 arbres plantés pour restaurer un site d'exploitation du zircon

Abéné — Le service des Eaux et forêts de Diouloulou a entamé samedi, la restauration d'un ancien site dédié à l'exploitation du zircon à Abéné, en procédant au reboisement de quelque 920 plants parmi les espèces qui étaient présentes dans la zone.

"Il y a un protocole liant la société qui a exploité le zircon sur le site et les Eaux et forêts qui permet la restauration de la zone à la fin de l'exploitation. C'est dans ce sens que nous avons planté des espèces qui étaient présentes dans la zone pour un total 920 plants", a notamment expliqué le lieutenant Samba Camara, Chef du sous-secteur forestier des Eaux et forêts de Diouloulou.

Le Saba sénégalensis (madd), l'anacardium occidental, le palmier, le Khaya sénégalensis et le Détarium sénégalensis (ditax) figurent parmi les espèces reboisées, a-t-il lors de la journée de reboisement.

Selon le lieutenant Camara le suivi est essentiel pour le développement des plants, annonçant des déplacements sur le site tous les quinze jours pour voir le comportement des espèces.

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"Le site se trouve en face d'une parcelle qui a fait l'objet de reboisement l'année dernière avec des arbres qui tiennent toujours malgré quelques mortalités sur les 850 qui avaient été plantés", a rappelé M. Camara.

Il a précisé que des trouaisons ont été faites avant la plantation, suivies d'un amendement, c'est à dire mettre des produits dans les trous jusqu'à ce qu'il y ait une fermentation complète.