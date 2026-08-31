Maroc: Une pirogue de 201 migrants interceptée au large de Dakhla

Dakar — La Marine royale marocaine a annoncé l'interception samedi au large de Dakhla, une ville du sud marocain, d'une pirogue avec à son bord 201 migrants qui comptaient rejoindre les Îles Canaries (Espagne)

Des unités de la Marine Royale ont intercepté, samedi, à 185 Km au Sud-Ouest de Dakhla, une pirogue avec à son bord 201 candidats à la migration irrégulière, qui comptaient rejoindre les Iles Canaries, a indiqué la Maghreb Arabe presse.

Citant un communiqué de l'état-major général des forces armées royales, la MAP souligne que les personnes secourues, parmi lesquelles figuraient des femmes et des mineurs, ont été ramenées saines et sauves au village de pêche Roc-Chico (190 km au sud-ouest de Dakhla).

"Après avoir reçu les soins nécessaires à bord, elles ont ensuite été confiées à la Gendarmerie Royale pour l'accomplissement des procédures administratives d'usage", renseigne nla même source.