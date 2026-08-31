Sénégal: Saint-Louis - SAF sacré champion et accède en National 2

Saint-Louis — Saint-Louis académie foot (SAF) a remporté, samedi soir, la finale Seniors du championnat régional de football face au FC Sor Nord, validant ainsi son ticket pour évoluer en National 2.

Au terme d'une rencontre âprement disputée pendant 90 minutes, les deux équipes ont fait match nul, 1 but partout. C'est à l'issue de la séance des tirs au but que Saint-Louis académie foot (SAF) a pris le dessus sur l'équipe de FC Sor Nord 5-4.

Avec cette finale régionale remportée en catégorie Seniors, SAF décroche son billet pour évoluer la saison prochaine en National 2.

En finale Juniors, l'Almamy de Saint-Louis a été sacré champion face aux Vétérans de Rosso, à l'issue de la séance de tirs au but (3-1), après un score de (1-1) au terme du temps réglementaire.

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Chez les Cadets, le verdict était déjà connu avec le sacre de l'équipe de FC Sor Nord.

La Ligue régionale de football avait annoncé des "primes exceptionnelles" cette année. Chez les Seniors le vainqueur empochera la somme de 1 500 000 francs CFA contre 1 000 000 francs CFA pour son dauphin.

Chez les Juniors, une prime de 800 000 francs CFA est prévue pour le vainqueur et 400 000 francs CFA pour le finaliste malheureux.

Chez les cadets le champion a déjà reçu 500 000 francs CFA, le finaliste ayant empoché une enveloppe de 200 000 francs CFA.

Peu avant les finales, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall a procédé à la pose de la première pierre du siège de la Ligue régionale de football de Saint-Louis.

Le 12e Gaindé et les supporters des équipes finalistes ont assuré l'ambiance dans les gradins du stade Mawade Wade.

Le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, le président de la Ligue régionale de football de Saint-Louis, Bamba Bâ, ainsi que d'autres responsables ont pris part à cette fête du football.