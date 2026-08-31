Sénégal/Mali: Éliminatoires Mondial-2027 - Les Lions appelés à rester concentrés face au Mali

Dakar — Le Sénégal est appelé à plus de concentration et d'engagement face au Mali, dimanche, à l'occasion de la dernière journée de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket-ball 2027 au Qatar, avec l'objectif de s'imposer face à une équipe malienne réputée pour son intensité physique.

Le Sénégal, qui s'est imposé devant l'Angola (84-82), samedi, doit gagner face au Mali le match prévu à partir de 18h30 mn à Dakar Arena pour poursuivre sa campagne qualificative. Les Lions avaient perdu leur première rencontre contre l'Égypte (67-76).

"Le Mali est une bonne équipe. Nous aussi, nous sommes une bonne équipe. Nous allons rester concentrés dans le match et reproduire la même énergie produite ce soir pour remporter la rencontre", a déclaré l'arrière Babacar Diallo, resté sur le banc lors du match contre l'Angola.

Auteur de neuf points en 27 minutes lors de cette rencontre, l'ailier Pape Moustapha Diop s'attend à un match disputé face à une sélection malienne qui, selon lui, "ne lâche jamais".

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" Même lorsqu'on la devance de 20 points, elle ne lâche pas et va toujours essayer de revenir fort. On s'attend à un match très rythmé", a-t-il indiqué.

L'ailier sénégalais estime que les Lions devront également faire face à une équipe "très physique". "Nous n'avons plus droit à l'erreur et devons gagner dimanche", a-t-il insisté.

Pape Moustapha Diop est également revenu sur la prestation de Brancou Badio, dont l'adresse a contribué à la victoire du Sénégal contre l'Angola (84-82) . Le capitaine des Lions a inscrit 24 points dans ce match.

"Brancou peut avoir des jours sans, mais aujourd'hui l'adresse lui est venue et nous espérons revoir ça demain. C'est notre leader et un très grand joueur que je respecte", a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs salué le soutien du public et appelé à maintenir la mobilisation autour de l'équipe nationale.

Le Mali a largement battu (101-76), la RD Congo, après leur défaite inaugurale face à la Côte d'Ivoire (77-83).