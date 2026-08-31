Togo: Transmission culturelle à Vo

La préfecture de Vo a célébré samedi à Vogan, la fête traditionnelle d'Adzinukuza, fête des récoltes de la terre nourricière et moment privilégié de partage, de communion et de retrouvailles entre les filles et les fils de la région.

Bien plus qu'une simple célébration, Adzinukuza est l"affirmation de l'identité culturelle des populations de Vo.

La fête offre l'occasion de renouveler les liens fraternels dans une atmosphère de convivialité, tout en transmettant aux nouvelles générations les valeurs historiques et culturelles qui fondent la communauté et enrichissent le patrimoine national.

Le ministre de l'Administration territoriale, Awate Hodabalo, a salué en cet événement « un grand rendez-vous avec l'histoire, la culture et la mémoire collective du pays ».