Cote d'Ivoire: Enseignement technique - Jean-Louis Moulot annonce la construction de 136 nouveaux établissements

Le gouvernement envisage de porter le taux d'insertion des apprenants issus de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Etfp) de 46 % en 2025 à 70 % en 2030. Il prévoit aussi de construire 136 nouveaux établissements et structures de formation technique et professionnelle.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot, l'a annoncé le vendredi 28 août 2026, au siège de l'Unicef, à Cocody-Riviera Golf, à Abidjan.

Il s'exprimait à l'occasion de l'atelier de lancement de l'annuaire statistique 2025-2026, un événement couplé à la présentation de l'annuaire statistique 2024-2025.

Pour le ministre délégué, l'objectif est également de porter la proportion d'apprenants de l'Etfp d'environ 5 % en 2025 à 9 % en 2030 parmi les effectifs du secondaire et d'accroître la proportion des filles dans les filières industrielles de 18 % en 2025 à 30 % en 2030. Il s'agira également, selon Jean-Louis Moulot, de réviser l'ensemble des programmes de formation selon l'Approche par compétences.

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Il estime que l'atelier de lancement de l'annuaire statistique permettra de « disposer d'un dispositif statistique toujours plus fiable, réactif et adapté aux enjeux de notre secteur ». C'est pourquoi il invite les équipes dédiées à ce projet à travailler avec rigueur et responsabilité afin de produire des informations fiables.

Le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, s'est félicité du lancement de l'annuaire statistique 2025-2026. Selon lui, pour mieux former, orienter les investissements et accompagner les jeunes vers l'emploi, il faut disposer d'une connaissance précise du système de formation.

L'annuaire statistique permettra de mieux planifier, piloter et moderniser l'enseignement technique et la formation professionnelle. Selon Jean-François Basse, la campagne 2025-2026 ciblera 702 établissements, avec une collecte prévue de septembre 2026 à avril 2027 et une publication des résultats le 20 mai 2027.

« La Côte d'Ivoire a placé le développement du capital humain et l'insertion professionnelle des jeunes au coeur de ses ambitions. Dans cette dynamique, l'Enseignement technique et la Formation professionnelle jouent un rôle stratégique pour donner aux adolescents et aux jeunes les compétences nécessaires à leur insertion et à leur contribution au développement du pays », a-t-il déclaré.