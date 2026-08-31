Cote d'Ivoire: Investissement - Le Cepici et ses partenaires mobilisés pour l'opérationnalisation du Guichet investir au féminin

Le Women investment club Côte d'Ivoire a organisé, le jeudi 27 août 2026, à Abidjan, un atelier consacré au partage des enseignements issus des benchmarks réalisés dans le cadre de la mise en place du Guichet investir au féminin (Guif).

Organisée par le Women investment club Côte d'Ivoire (Wic-CI), cette rencontre a réuni plusieurs acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial et de l'investissement autour des principaux enseignements et recommandations destinés à orienter la mise en oeuvre de ce dispositif. Ce rendez-vous constitue une étape importante dans le processus d'opérationnalisation du Guif.

Cet atelier intervient ainsi à l'issue de plusieurs travaux de benchmark consacrés à l'identification des meilleures pratiques nationales et internationales en matière d'appui à l'investissement, d'accompagnement des entreprises et de promotion de l'entrepreneuriat féminin.

Ces travaux ont également porté sur l'analyse du cadre juridique et réglementaire applicable et ont été enrichis par des consultations auprès des principaux acteurs de l'écosystème, notamment les institutions publiques, les établissements financiers, les organisations professionnelles et les structures d'accompagnement.

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Représentant Solange Amichia, directrice générale du Cepici, Carole Versteeg, directrice générale adjointe, a présidé la cérémonie d'ouverture. À cette occasion, elle a souligné l'importance stratégique du Guif dans le renforcement de l'investissement porté par les femmes en Côte d'Ivoire.

Dans son intervention, Carole Versteeg a rappelé le rôle essentiel des femmes dans la dynamique économique et entrepreneuriale du pays, tout en relevant les contraintes qui subsistent en matière d'accès aux financements, de structuration et de développement durable des entreprises dirigées par des femmes.

« La promotion de l'investissement au féminin n'est pas seulement une question d'équité ; elle constitue un véritable levier de développement économique, d'innovation et de transformation structurelle de notre pays », a déclaré la directrice générale adjointe du Cepici.

Les travaux de l'atelier ont permis de présenter les principales conclusions du benchmark institutionnel et international réalisé par Gaïa Intelligence Africa, ainsi que celles du benchmark juridique conduit par le cabinet Coumbassa & Sanden Conseil.

Les participants ont également examiné les enseignements issus des consultations menées auprès de l'écosystème et échangé sur les recommandations formulées en vue de renforcer la pertinence et l'efficacité du dispositif.

Les observations et recommandations issues de cet atelier viendront ainsi alimenter les prochaines étapes relatives à l'opérationnalisation du Guif.

À terme, ce dispositif a vocation à constituer un levier durable de promotion de l'investissement porté par les femmes et à renforcer leur participation à la création de valeur, à l'entrepreneuriat et à la transformation économique de la Côte d'Ivoire.