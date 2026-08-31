Cote d'Ivoire: Salon de la gastronomie 2026 - Le cajou ivoirien à la conquête de Paris

À l'occasion de la 10e édition du Salon de la Gastronomie de l'Outre-Mer et des Cuisines du Monde, prévue les 2, 3 et 4 octobre 2026 à Paris, la Côte d'Ivoire entend mettre en lumière les multiples usages culinaires de sa noix de cajou.

La noix de cajou ivoirienne sera l'une des vedettes de la participation de la Côte d'Ivoire à la 10e édition du Salon de la Gastronomie de l'Outre-Mer et des Cuisines du Monde (Sagasdom). En prélude à ce rendez-vous gastronomique international, une séance de travail s'est tenue, vendredi 28 août 2026, au Conseil du Coton et de l'Anacarde, autour des modalités de valorisation de ce produit du terroir.

La rencontre était conduite par Marina Marville, Directrice générale du Sagasdom, accompagnée de trois chefs ivoiriens, Olivier Gnamien, Jessica Berment et Nina Loukou. Les échanges ont permis de présenter les grandes lignes de la prochaine édition du salon, mais surtout d'examiner les possibilités offertes par cette vitrine internationale pour faire découvrir autrement la noix de cajou ivoirienne.

Du produit agricole au produit gastronomique

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Au-delà de son importance dans les exportations agricoles du pays, la noix de cajou dispose d'un potentiel culinaire encore largement à explorer. C'est précisément sur cet aspect que les chefs ivoiriens entendent mettre l'accent durant le salon.

À tour de rôle, Olivier Gnamien, Jessica Berment et Nina Loukou ont présenté leur savoir-faire et les différentes possibilités d'utilisation de la noix de cajou en cuisine. Ils ont annoncé la réalisation de démonstrations et de recettes à base de cajou durant le Sagasdom, avec l'ambition de faire découvrir au public la diversité des préparations que permet ce produit.

Cette approche vise ainsi à dépasser l'image de la noix de cajou comme simple produit agricole ou matière première destinée à l'exportation. Transformée, cuisinée et intégrée à différentes recettes, elle peut devenir un véritable ingrédient de la gastronomie ivoirienne.

« À vous, les chefs, de valoriser nos produits »

La démarche a été saluée par Alimata Soumahoro, Directrice de la Communication et du Marketing du Conseil du Coton et de l'Anacarde. Rappelant la place de la Côte d'Ivoire parmi les principaux producteurs mondiaux de noix de cajou, elle a insisté sur la nécessité de renforcer la valorisation locale du produit.

« Nous sommes premiers producteurs de cajou, c'est à vous, les chefs, de valoriser nos produits », a-t-elle lancé aux professionnels de la cuisine. Un appel qui traduit la volonté de rapprocher davantage la production agricole et la création gastronomique.

Les chefs ont ainsi été encouragés à multiplier les recettes mettant en avant la noix de cajou et à explorer ses différentes possibilités culinaires. Une manière, également, de contribuer à faire connaître la richesse du terroir ivoirien auprès de nouveaux publics.

Une vitrine internationale

Le Conseil du Coton et de l'Anacarde prendra part au Sagasdom 2026 à travers un stand consacré à la promotion des produits ivoiriens. Cette participation offrira un cadre pour présenter la filière et ses produits, tandis que les démonstrations culinaires permettront d'en donner une lecture plus gastronomique.

À travers cette présence à Paris, l'enjeu est donc double : mieux faire connaître la noix de cajou ivoirienne et montrer les possibilités de transformation et de consommation qu'elle offre. La gastronomie apparaît ainsi comme un levier de valorisation des productions locales, du savoir-faire des chefs et, plus largement, de l'identité culinaire ivoirienne.

Pour la filière anacarde, cette ouverture vers la gastronomie internationale constitue également une occasion de rappeler que derrière les volumes de production et les performances à l'export se trouve un produit aux multiples potentialités, dont la valorisation peut encore gagner du terrain.