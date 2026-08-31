La Fondation Bank of Africa Côte d'Ivoire a remis, le samedi 29 août 2026, à l'unité de néphrologie pédiatrique du Chu de Yopougon, un ensemble d'équipements médicaux et de consommable de dialyse, du matériel informatique et des médicaments.

Le don destiné à cette unité délocalisée à l'Institut national de santé publique (Insp) d'Adjamé du fait des travaux de réhabilitation du Chu de Yopougon, est composé, entre autres, de petites boîtes de chirurgie Inox, de tensiomètres pédiatriques multi brassard manuel, de matelas de lit de dialyse, d'otoscopes, de saturomètres, de prolongateurs 150 CM, de seringues 60 CC sonde gavage P/25 (50) et de Sodium Chl Opc9 500ml Bbr (400), le tout d'une valeur de 20 millions de Fcfa.

La présidente de la Fondation, Aniela Ve, a souligné que cette cérémonie destinée aux enfants est également l'occasion de rendre un vibrant hommage au professeur Laurence Adonis-Koffy, pionnière de la néphrologie pédiatrique et fondatrice de cette unité.

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Selon elle, sa fondation oeuvre depuis plusieurs années aux côtés des populations les plus vulnérables, en contribuant au renforcement du système de santé. Ce, à travers la construction et la réhabilitation d'infrastructures sanitaires, ainsi que la mise à disposition d'équipements médicaux, de matériel informatique et d'autres ressources nécessaires à l'amélioration de la prise en charge des patients.

« Je veux être précise sur ce que représente ce don au-delà du chiffre. Ce sont des séances de dialyse qui pourront se dérouler dans de meilleures conditions. Ce sont des dossiers patients mieux suivis grâce au matériel informatique que nous remettons également. Ce sont des traitements disponibles au bon moment, sans que les familles n'aient à courir d'une pharmacie à l'autre, dans une période déjà suffisamment éprouvante pour elles », indique-t-elle.

A l'en croire, ce geste n'est ni le premier ni le dernier, car il s'inscrit dans un engagement que la fondation entend poursuivre dans la durée aux côtés des structures de santé qui en ont besoin, et particulièrement de celles qui prennent soin des enfants. « Investir dans la santé des plus jeunes, c'est investir dans la Côte d'Ivoire de demain », a conclu Aniela Ve.

Pour le directeur exécutif de l'unité de néphrologie pédiatrique du Chu de Yopougon, Dr Diarrassouba Gnenefoly, ce don représente bien plus que du matériel ou des équipements, il constitue un véritable acte de solidarité, d'humanité et de responsabilité sociale. Rappelant que sa structure est la spécialité de la pédiatrie qui s'intéresse aux maladies du rein et des voies urinaires de l'enfant.

Dr Diarrassouba Gnenefoly a annoncé que sa structure réalise 80 consultations par mois et que les pathologies rencontrées sont : le syndrome néphrotique, 52% ; l'insuffisance rénale, 26% ; la glomérulonéphrite, 8% ainsi que l'hypertension, 6%. Il a dépeint la situation qui prévaut dans son service.

En effet, la situation des enfants souffrant d'insuffisance rénale dans ce service est préoccupante. Quelque 80 % des enfants qui nécessitent une dialyse aiguë en urgence n'y ont pas accès et décèdent faute de soins. Par ailleurs, 85 % des enfants abandonnent les séances d'hémodialyse chronique en cours de traitement et décèdent également. Enfin, 90 % des enfants en hémodialyse chronique décèdent après avoir abandonné la dialyse, faute de soins.

Il a également rappelé que les causes de l'insuffisance rénale chronique sont dominées par les maladies du foetus pendant la grossesse (malformations du rein et des voies urinaires, les maladies héréditaires et les glomérulopathies).

« L'activité de cette unité est maintenue grâce aux différentes donations qui viennent en soutien aux parents pour améliorer la prise en charge », a-t-il rappelé, soulignant que les besoins dans le domaine de la néphrologie pédiatrique restent importants et concernent, notamment le dépistage précoce des maladies rénales, la prévention, l'accès aux soins spécialisés, la formation continue des professionnels de santé, l'accompagnement des patients et leurs familles, ainsi que le développement de la recherche dans le domaine des maladies rénales.

Toutefois, il a déclaré que la maladie rénale n'est pas une fatalité lorsqu'elle est dépistée et prise en charge suffisamment tôt. Car la prévention, le dépistage et le suivi médical régulier restent essentiels. C'est pourquoi, au nom de l'unité de néphrologie de Côte d'Ivoire et à celui de tous les patients qui bénéficient de ce soutien, il a félicité le donateur pour son geste salvateur.

La directrice de la communication, Tra Bi Isabelle, a, au nom du directeur général du Chu de Yopougon, remercié le donateur pour son initiative en faveur des enfants. « Nous osons croire que grâce à votre geste beaucoup de vies seront sauvées pendant une bonne période. Des enfants pour qui les parents sont désespérés, avoir cette bouffée d'oxygène est très appréciée », s'est-elle félicitée.