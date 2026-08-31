Cote d'Ivoire: Littérature/Les choix du coeur - Fabrice Gnana propose une thérapie nommée Line

Fabrice Gnana Brou, docteur en linguistique anglaise évoluant dans le domaine de la diplomatie, s'est tourné vers l'amour pour son deuxième ouvrage, dédicacé le samedi 29 août 2026, à la librairie Carrefour d'Abidjan-Cocody.

Intitulé « Les choix du coeur : une thérapie nommée Line », ce roman de 240 pages, inspiré d'expériences personnelles et d'autres vécues, comprend sept chapitres et transmet deux messages principaux : l'importance de l'assertivité et de la connaissance de soi.

Cette oeuvre aborde la gestion des relations et l'éducation. Publiée aux Éditions Zénith, elle raconte une histoire d'amour impossible, un amour contrarié par le temps et les choix de vie de deux personnages principaux, Line et Eudes.

Entre les lignes, l'auteur explique qu'Eudes a rencontré Line au lycée, une jeune femme qui a bouleversé ses certitudes. Entre eux nait une relation forte, mais marquée par les hésitations et les occasions manquées.

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Au fil des années, leurs chemins se sont séparés sous l'influence de leurs choix et des contraintes sociales. Recherchant une vie stable et conforme à ses aspirations, Eudes a épousé Claire, une amie de l'université.

De son côté, Line a vu son parcours fragilisé par un passé difficile. Malgré le temps et les épreuves, leur attachement est resté profond. Eudes a finalement compris qu'il n'a jamais cessé d'aimer Line. Il envisage alors une relation secrète, entre désir, regrets et amour inachevé.

Pour l'auteur, cette oeuvre, qui aborde aussi la psychologie, est une histoire universelle dans laquelle chacun peut se retrouver.

Aussi fait-il savoir que le roman est une trilogie, car elle est divisée en trois parties, dont « La thérapie de Line » qui constitue le premier tome. « Le deuxième, qui est en cours d'édition, sortira début janvier 2027 », a-t-il indiqué.

Pour rappel, en 2023, l'écrivain Fabrice Gnana Brou avait mis sur le marché du livre son premier ouvrage consacré à la linguistique.

Biographie de l'auteur

Enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Fabrice Gnana Brou est instructeur en langues et cultures, et consultant en leadership organisationnel.

Diplômé du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc), il a été inspecteur principal au ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire.

Parallèlement, il a exercé comme enseignant vacataire dans des universités privées à Abidjan, où il dispensait des cours d'anglais, de pensée critique, d'initiation à la psychologie générale, de gestion de projet, de communication stratégique et de management stratégique.