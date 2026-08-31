Congo-Kinshasa: Les « bâtisseurs » nettoient les espaces publics de la Funa et de la Lukunga

L'opération de lutte contre l'insalubrité se poursuit dans la ville de Kinshasa. La Task Force chargée de la salubrité et de l'assainissement de la capitale a annoncé samedi 29 aout 2026 la poursuite de ces travaux dans les districts de la Funa et de la Lukunga, invitant les habitants à collaborer.

Cette nouvelle phase vise notamment l'assainissement des espaces publics, l'évacuation des déchets, le curage des caniveaux, le désengorgement de certaines artères ainsi que l'embellissement de plusieurs sites stratégiques de la capitale.

La population des districts concernés est invitée à collaborer activement avec les équipes déployées sur le terrain, notamment par :

le respect des consignes établies

la facilitation des interventions

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l'adoptant des comportements favorisant l'assainissement durable de leur milieu de vie.

Felicien Delas Kazadi, coordonnateur adjoint de la communication de Task force présidentielle, souligne que plus rien ne peut empêcher « les bâtisseurs » d'accomplir leur tâche :

« Les jérémiades des inciviques n'empêcheront jamais les bâtisseurs d'exécuter leur mission avec dextérité pour une ville réellement assainie. Tenez-le pour dit, certaines mesures courageusement impopulaires seront renforcées ; pourvu que tous s'approprient ce combat ! »

Métamorphose de Kinshasa

Face à l'état de salubrité préoccupant de la ville de Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a mis en place en mai dernier une structure multidisciplinaire dénommée Task force d'assainissement. Cette initiative vise à lutter contre l'insalubrité qui affecte depuis plusieurs années la capitale congolaise.

La coordination de cette structure a été confiée au commandant du Service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Depuis environ deux mois, plus de 4 000 agents du Service national, communément appelés « bâtisseurs de la nation », sont déployés dans plusieurs quartiers de Kinshasa pour mener des opérations de nettoyage et d'assainissement.

Les habitants constatent quotidiennement leur présence sur plusieurs axes stratégiques de la capitale, notamment le tronçon reliant l'échangeur de Limete à l'aéroport international de N'djili, le centre-ville ainsi que les communes de Kalamu, Bandalungwa, Ngaliema et Kintambo.

Cette vaste mobilisation est présentée par les autorités comme un tournant dans la lutte contre l'insalubrité urbaine. Au-delà de l'amélioration du cadre de vie, l'initiative vise également à promouvoir un changement de comportement et à renforcer le civisme au sein de la population.