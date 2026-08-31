Ile Maurice: Le dossier s'alourdit entre «zamal» et munitions

Le dossier de Shaan Kumar Choolun, alias «Mithun» (photo), prend une nouvelle tournure. Cet habitant du Morne, âgé de 43 ans, comparaîtra demain devant le tribunal de Rivière-Noire pour répondre à deux accusations provisoires, l'une liée à des munitions et l'autre à une enquête sur une tentative présumée d'importation de cannabis depuis La Réunion. Recherché depuis le 19 août, le quadragénaire s'est constitué prisonnier vendredi à l'antenne de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle, en compagnie de son avocat, Me Raouf Gulbul.

Dans le volet lié aux stupéfiants, les enquêteurs cherchent à établir les éventuels liens de Choolun avec Ravindra «Kris» Chimajee et Yogajee «Gulshan» Govind. L'ADSU soupçonne qu'il aurait été en contact avec Chimajee dans l'organisation d'une expédition maritime destinée à acheminer 155,7 kilos de zamal, évalués à Rs 234 millions.

La cargaison avait finalement été saisie à La Réunion, alors que les occupants de l'embarcation avaient pris la fuite. Choolun nie toutefois toute implication dans cette affaire et devra donner sa version aux enquêteurs.

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Le second volet concerne une perquisition à son domicile où deux fusils de chasse, une quarantaine de munitions et un coffre-fort ont été retrouvés. Mithun possède un port d'armes, mais la police lui reproche une violation des conditions de conser vation des munitions. Les deux fusils lui ont depuis été retirés. Lundi, devant le tribunal de Rivière-Noire, Shaan Kumar Choolun devra ainsi répondre de ces deux accusations. L'enquête de l'ADSU se poursuit afin de déterminer précisément son rôle présumé dans le trafic de cannabis entre Maurice et La Réunion.