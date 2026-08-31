Ile Maurice: Une enquête ouverte après la découverte d'un document officiel sur le téléphone d'un trafiquant

La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert une enquête le vendredi 28 août 2026 à la suite de soupçons de fuites d'informations impliquant potentiellement des membres du personnel. Cette enquête fait suite à la découverte d'un document officiel de la FCC sur un appareil appartenant à un trafiquant de drogue présumé, précise la Commission dans un communiqué publié ce samedi 29 août.

Face à la gravité des soupçons, les ordinateurs portables des enquêteurs de la FCC ont été immédiatement récupérés pour une expertise informatique légale (forensic inquiry). Cette démarche vise notamment à assurer la transparence et la traçabilité de la procédure. L'enquête devrait permettre d'établir les faits et déterminer les responsabilités éventuelles de chacun. La FCC indique qu'elle prendra toutes les mesures qui s'imposent à la lumière des conclusions de cette investigation.

Dans son communiqué, la FCC réaffirme par ailleurs sa détermination à lutter sans relâche contre les crimes financiers, notamment le blanchiment d'argent, le financement du trafic de drogue et la corruption. La commission et son directeur général assurent également avoir «pleine confiance envers le personnel de la FCC», tout en soulignant qu'aucun manquement de nature à porter atteinte à l'intégrité de ses procédures ou à la crédibilité de l'institution ne sera toléré.

La FCC souligne enfin que cette position s'inscrit dans son engagement quotidien contre la criminalité financière à Maurice.

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