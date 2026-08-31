Ile Maurice: Les vaches, la ferme et Teiva

A seulement 23 ans, Teiva Mooken a choisi un métier qui sort des sentiers battus. Au rythme de la nature et des meuglements, elle s'épanouit pleinement en tant que fermière. C'est à Saint Julien, dans l'est de l'île, que nous l'avons rencontrée, au coeur de la ferme laitière familiale, où l'amour du métier prend tout son sens.

C'est entourée de vaches que Teiva a grandi, sans pour autant imaginer qu'elle se retrouverait un jour elle aussi, à la ferme. Pourtant, à la fin du collège, il y a trois ans, la voie professionnelle classique ne l'attire guère. Pendant six mois, elle s'essaie à un travail de bureau, mais elle ne s'y sent pas à sa place. Après plusieurs mois de questionnements, une évidence s'impose alors à elle : se tourner vers cet univers qu'elle connaît depuis toujours, celui de la ferme laitière familiale.

Elle se lance alors sur les traces de son grand-père et de son père. Comme quand elle était petite, Teiva chausse ses bottes, mais cette fois, pour véritablement prendre soin des vaches et découvrir les réalités du métier de fermière. «Je n'ai pas aimé le métier tout de suite, mais je me suis rapidement adaptée. C'est à la ferme que je m'épanouis désormais au quotidien,» nous confie-t-elle.

De passion et de courage

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Lorsque Teiva décide de se lancer dans le métier de fermière, elle sait déjà que la tâche ne sera pas de tout repos. Son père, Allain, l'en avertit, tout en l'encourageant. Il lui transmet alors les rudiments du métier et les gestes essentiels du quotidien à la ferme. Pour Teiva, si le travail est exigeant, c'est tout naturellement que les choses se mettent en place, «comme si j'étais faite pour cela,» souligne-t-elle. Les vaches sont imposantes, parfois intimidantes, mais c'est auprès d'elles que la jeune fermière se sent véritablement heureuse. Pour celle qui se décrit comme «une âme libre», le travail à la ferme est passionnant, où chaque journée est différente.

Chaque matin, dès 5 heures, Teiva prend soin de la vingtaine de vaches de la ferme familiale. Nourrir les bêtes, veiller à leur santé et s'assurer de leur bien-être, mais aussi les accompagner lors des naissances parfois difficiles font partie de ses principales tâches. Mais elle porte une attention toute particulière à «ses» bébés, les veaux qui grandissent tranquillement dans une section située en contrebas de la ferme principale. Au programme : biberons, bains, câlins et doux moments de complicité. Au fil des jours, Teiva a appris à connaître chacun d'eux, leurs petits traits de caractère et leurs habitudes, créant avec eux une relation toute particulière.

Vent de fraîcheur

Si elle s'investit pleinement dans le soin de ses vaches, Teiva s'occupe aussi de la communication et du marketing de la ferme. C'est donc sur les réseaux sociaux qu'elle partage avec enthousiasme son quotidien auprès des bêtes, offrant une incursion privilégiée dans son univers. Une manière pour elle de donner davantage de visibilité à la ferme familiale et à ses produits, notamment le lait frais, le fenousse et le lait caillé. Récemment, Teiva a aussi lancé les visites à la ferme. Autant d'initiatives dont son père se réjouit particulièrement, fier de voir sa fille contribuer à faire connaître davantage la ferme et ses produits. Et visiblement, la jeune femme ne compte pas s'arrêter là : de nouvelles idées germent déjà dans son esprit pour faire vivre et évoluer cette belle aventure familiale.

Une fille à la ferme

Au début, si Teiva a du mal à trouver ses marques, c'est un peu à cause du regard des autres. «On me demandait pourquoi je n'allais pas à l'université, on me disait que je perdais mon temps à la ferme...» se souvient-elle. Et puis, quand les gens venaient acheter du lait, ils s'étonnaient toujours de voir une fille dans ce milieu, faisant même sentir à Teiva qu'elle n'était pas à sa place. Mais comme elle le dit, le métier n'est pas réservé qu'aux hommes. Aux côtés de son frère, Ruben, et de son père, la jeune fermière redouble d'efforts chaque jour pour donner le meilleur d'elle-même.

Le saviez-vous ?

Une vache produit du lait après avoir donné naissance à un veau. Au cours des premiers mois, sa production est particulièrement importante, avant de diminuer progressivement au fil du temps. À la ferme, les veaux restent auprès de leur mère durant leur première semaine de vie, avant d'être placés dans un espace dédié. Ils sont ensuite nourris au biberon, tout en continuant de bénéficier de soins et d'une attention particulière.

Visite à la ferme

Envie de vous immerger dans l'univers d'une ferme laitière ? Découvrez de plus près les vaches, leur mode de vie et les différentes étapes de la collecte du lait. Laissez-vous attendrir par les veaux malicieux et partez à la rencontre des autres petits pensionnaires de la ferme, notamment les chèvres et les lapins. Une visite à la fois pédagogique et enrichissante, qui promet de belles découvertes pour petits et grands, au plus près de la vie à la ferme. Plus d'informations sur FB : Moo Dairy Farm

Le respect avant tout

À la ferme, Teiva et sa famille entretiennent une relation toute particulière avec leurs vaches. Ici, les animaux ne sont pas considérés uniquement pour le lait qu'ils produisent. Lorsqu'elles ne peuvent plus se reproduire ni produire de lait, les vaches sont envoyées dans une autre ferme, où elles peuvent couler des jours paisibles et profiter d'une retraite bien méritée. Par ailleurs, comme le rappelle la jeune fermière, tout est une question de respect envers l'animal. Au Moo Dairy Farm, l'on se fait ainsi un point d'honneur à veiller au bienêtre des vaches et à leur offrir un environnement serein.

Une attention qui porte ses fruits : peu stressées, les bêtes se montrent particulièrement calmes et dociles, facilitant ainsi le travail quotidien à la ferme.