Ile Maurice: Le PM face aux questions qui fâchent

Du drame de Roche-Bois aux dépenses de l'État, Navin Ramgoolam a été confronté à une série de questions sensibles de la presse à l'issue de la parade. Le PM a alterné compassion, justification et fermeté. Sur la mort d'Adriano Perrine, bébé de sept mois poignardé mortellement par son père à Roche-Bois, il a parlé d'une «tragédie qui ne devrait pas se produire», estimant que «chacun doit assumer ses responsabilités». À ceux qui réclament une révision des lois, il répond : «Oui, nou pe get tousala. Pankor gagn tou ban detay.»

Le ton s'est durci sur les critiques visant le ministre de la Santé, Anil Bachoo. Interrogé sur les demandes d'enquête formulées par Joe Lesjongard, le PM a dénoncé une tendance à considérer que rien ne va à Maurice : «In ariv enn sitiasyon Moris, tou pa bon mem.» Il a cité l'Afrique du Sud, où il a constaté un chômage de 33 % et jusqu'à quatre coupures d'électricité quotidiennes : «Dimounn pa realize ki ete Moris. Me zot la pou kritike.»

Puis est venue la polémique sur la voiture blindée d'environ Rs 30 millions, la première ayant été achetée en 1989, après que feu sir Anerood Jugnauth eut fait face à deux tentatives d'assassinat. Ramgoolam affirme avoir refusé un achat en 1995 avant d'en acquérir un pour raisons de sécurité. Le remplacement aurait dû intervenir en 2024. «En 2025, le véhicule blindé est tombé en panne à trois reprises», a-t-il expliqué.

Il a aussi invoqué la sécurité des chefs d'État attendus pour la conférence États-Unis-Afrique. Concernant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, il dit hésiter encore : «Enn Premie minis pou res dan enn Bed and Breakfast ? Li bizin res dan enn lotel. Kan mo get so kou, mo ankor pe deside si mo pou alé.» La question des Chagos pourrait peser dans sa décision.

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