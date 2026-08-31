Ile Maurice: La FCC submergée de témoignages et dénonciations

La Financial Crimes Commission (FCC) fait face à un afflux inédit de témoignages depuis l'ouverture de son enquête sur DistributeX, plateforme soupçonnée de fonctionner comme un système de Ponzi. Souscripteurs inquiets, victimes présumées et lanceurs d'alerte se bousculent pour livrer leur version des faits, submergeant la ligne d'écoute mise en place par la commission pour recueillir ces dénonciations. Une chose est sûre : la FCC travaille en étroite collaboration avec la police afin de démanteler cette affaire.

Une perquisition menée le lundi 24 août à Surinam a permis la saisie de documents, appareils électroniques et éléments liés à un portefeuille de cryptomonnaies. Un représentant de la structure a été interrogé. L'analyse de son téléphone a mis au jour un lien et un code d'accès partagés avec 11 personnes, à l'origine d'une chaîne de parrainage ayant permis de recruter au moins 169 membres sur une plateforme baptisée One Community. Les adhérents auraient dû verser une mise de départ d'environ Rs 7 000, en échange de gains promis sur des actifs virtuels et commissions pour chaque recrue apportée au réseau, alors que les panneaux publicitaires de DX étaient visibles dans le pays depuis plusieurs mois. La FCC avait réagi par voie de communiqué.

Des souscripteurs rapportent que les retraits sur la plateforme d'échange OKX ne sont désormais plus possibles. Certains affirment néanmoins avoir récupéré leur mise, voire réalisé un gain, tout en reconnaissant avoir toujours eu conscience du risque d'effondrement du système. Le réseau compterait plus de 3 000 adhérents à Maurice, dont une majorité, parmi lesquels plusieurs fonctionnaires, auraient souscrit en connaissance des risques encourus. La FCC invite toute personne détenant des informations utiles à l'enquête à les transmettre via sa ligne d'écoute dédiée, mise à la disposition du public pour recueillir les témoignages liés à ce dossier.