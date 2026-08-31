Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar contrainte à l'abandon après une chute

Kimberley Le Court-Pienaar a été contrainte à l'abandon lors de la Classic Lorient Agglomération, disputée en Bretagne, hier samedi 29 août, après une chute survenue alors qu'il restait environ 50 à 55 kilomètres à parcourir.

La championne mauricienne est lourdement tombée dans une portion particulièrement chaotique de la course. Malgré la douleur, elle a courageusement repris son vélo et tenté de revenir au contact du peloton. Elle a toutefois finalement décidé de ne pas prendre davantage de risques.

À environ 25 kilomètres de l'arrivée, elle a préféré mettre pied à terre afin d'éviter d'aggraver d'éventuelles blessures. Son équipe, AG Insurance-Soudal, souhaite désormais privilégier sa récupération afin qu'elle puisse se préparer dans les meilleures conditions pour son prochain grand objectif : les prochains Championnats du monde UCI à Montréal.

La victoire est revenue à l'Italienne Elisa Balsamo de l'équipe Lidl-Trek au sprint final.