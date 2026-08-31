Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar contrainte à l'abandon après une chute

30 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Maurice Mélotte

Kimberley Le Court-Pienaar a été contrainte à l'abandon lors de la Classic Lorient Agglomération, disputée en Bretagne, hier samedi 29 août, après une chute survenue alors qu'il restait environ 50 à 55 kilomètres à parcourir.

La championne mauricienne est lourdement tombée dans une portion particulièrement chaotique de la course. Malgré la douleur, elle a courageusement repris son vélo et tenté de revenir au contact du peloton. Elle a toutefois finalement décidé de ne pas prendre davantage de risques.

À environ 25 kilomètres de l'arrivée, elle a préféré mettre pied à terre afin d'éviter d'aggraver d'éventuelles blessures. Son équipe, AG Insurance-Soudal, souhaite désormais privilégier sa récupération afin qu'elle puisse se préparer dans les meilleures conditions pour son prochain grand objectif : les prochains Championnats du monde UCI à Montréal.

La victoire est revenue à l'Italienne Elisa Balsamo de l'équipe Lidl-Trek au sprint final.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.