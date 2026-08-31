Congo-Brazzaville: Préfecture du pays - Yves Bodler Ngongo officiellement installé dans ses nouvelles fonctions

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Jean Olessongo Ondaye, a intronisé, le 28 août, le nouveau préfet du département de Brazzaville, Yves Bodler Ngongo.

Nommé récemment préfet de Brazzaville, Yves Bodler Ngongo a exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance qu'il a bien voulu placer en sa modeste personne. Selon le nouveau préfet de Brazzaville, cette confiance est un immense honneur, mais surtout une exigence de servir l'État avec loyauté, rigueur, impartialité et dévouement.« Ma mission sera donc claire : servir l'État, garantir l'autorité de l'État dans le département, préserver l'ordre public et renforcer la proximité entre l'administration et les citoyens », s'est-il engagé, remerciant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation pour le choix porté sur lui lors de la proposition faite au président de la République.

Selon Yves Bodler Ngongo, l'autorité de l'État doit être respectée, mais elle doit également être juste, responsable et humaine. C'est ainsi qu'il a promis d'être ferme face à l'incivisme, à la violence et à toutes les atteintes à la tranquillité publique. Il ne peut pas y avoir de développement durable sans sécurité ni de véritable progrès sans discipline collective, a-t-il martelé. « Gouverner Brazzaville, c'est écouter Brazzaville. C'est pourquoi mon action reposera sur la concertation, la proximité et la coopération avec la municipalité, les administrateurs maires d'arrondissement, et éventuellement les chefs de quartier, ainsi qu'avec toutes les forces vives du département de Brazzaville », a-t-il promis.

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Conscient du fait que la jeunesse constitue la plus grande richesse du département, il a lancé un appel à la responsabilité, à l'initiative et à l'engagement citoyen. Brazzaville est notre responsabilité commune, a-t-il poursuivi. Sa paix, sa salubrité, son développement et son rayonnement ne seront jamais, d'après lui, l'oeuvre d'un seul homme, mais le résultat d'une intelligence collective. Le nouveau préfet a aussi souligné la nécessité de placer l'intérêt général au-dessus de toute considération particulière dans les arrondissements, quartiers et villages.

« En acceptant cette mission, je ne reviens pas comme un homme au-dessus des autres, mais comme un serviteur de l'État et un rassembleur au service du département de Brazzaville. J'étends donc une main fraternelle à toutes les forces vives de notre département. Unisons nos talents, nos énergies et nos volontés pour bâtir notre département », a-t-il souhaité. Il a rappelé aux directeurs et chefs de services départementaux que le préfet est le représentant de l'État, du gouvernement et de chacun des ministres. De ce fait, il est le chef hiérarchique direct des services déconcentrés.

Après avoir ceint l'écharpe tricolore et remis le drapeau national au nouveau préfet de Brazzaville, symbole de commandement et emblème de la République du Congo, le ministre Jean Olessongo Ondaye a félicité le promu. Il a rappelé que sa nomination par le président de la République est un honneur et un privilège, mais surtout une lourde responsabilité au regard des défis qui l'attendent. « Nous comptons sur votre expérience pour assurer une gestion administrative harmonieuse dans la continuité de l'oeuvre de votre prédécesseur, et avec l'ambition de faire mieux.

En votre qualité de relais de l'action gouvernementale dans le département, vous devez veiller à la bonne tenue des frontières, à la régularité et à la fiabilité des actes d'état civil, ainsi qu'au respect des droits et libertés individuels des citoyens, conformément à la loi », a rappelé le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Il a demandé, par ailleurs, à toutes les composantes de la force publique territoriale, aux directions départementales, aux maires de commune et aux administrateurs maires d'arrondissement, ainsi qu'au sous-préfet de l'île Mbamou, de se placer sous l'autorité du nouveau préfet. Le but étant de concourir au bon fonctionnement et à la gestion efficiente du département de Brazzaville, la ville capitale.

Qui est Yves Bodler Ngongo ?

Nommé préfet de Brazzaville par décret présidentiel, Yves Bodler Ngongo est né le 20 mai 1962 à Sembé, dans le département de la Sangha. Colonel des Forces armées congolaises à la retraite, le nouveau préfet de Brazzaville est un ancien enfant de troupe de la promotion Amílcar-Cabral (1975-1982). Cet officier de commandement et diplômé d'état-major a occupé plusieurs postes, dont celui de chef de cabinet du commandant de la Zone militaire de défense (ZMD) n°1 de 2004 à 2011. Il fut également directeur interdépartemental des renseignements militaires de la ZMD n°1 Kouilou/Pointe-Noire de 2013 à 2022. L'ancien sous-préfet du district de Tchiamba-Nzassi (Pointe-Noire) entend donc mettre cette riche expérience au service de la capitale.