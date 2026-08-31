Congo-Brazzaville: Ambassade du pays au Sénégal - Des pourparlers sur le sort des Congolais à Dakar

L'ambassadeur du Congo au Sénégal, Jean-Luc Saint-Vito Aka-Evy, a échangé, le 27 août à Dakar, avec le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Mouhamadou Cissé. Au centre des discussions, la question des ressortissants congolais vivant en irrégularité administrative.

La rencontre s'inscrivait dans la dynamique d'une coopération bilatérale active entre Brazzaville et Dakar. Elle a traduit la détermination commune des deux pays à traiter les questions migratoires avec humanisme, tout en veillant au strict respect des dispositions légales et à la préservation de la dignité des personnes concernées. Les deux responsables ont convenu de la nécessité d'aborder ce dossier avec réalisme et responsabilité, en privilégiant la voie du dialogue institutionnel et du respect des lois en vigueur.

Au-delà du volet migratoire, cet entretien a réaffirmé la qualité des relations fraternelles unissant les deux capitales, fondées sur une confiance réciproque, une solidarité agissante et une vision partagée de l'intégration africaine.

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La diplomatie congolaise, fidèle à sa mission de protection de ses citoyens établis hors du territoire national, entend poursuivre ce dialogue constructif avec les autorités sénégalaises. Une approche qui allie la fermeté sur les principes, l'ouverture à la concertation et le souci constant de l'humain. Elle témoigne l'engagement résolu des deux États à consolider leurs liens d'amitié et de coopération au bénéfice de leurs populations respectives et de l'intégration régionale.