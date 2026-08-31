Afrique: Nasser Bourita - 'Aucun pays du continent n'a la même relation que celle que le Maroc et le Sénégal ont développée'

Dakar — Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a évoqué, samedi, le caractère unique des relations entre son pays et le Sénégal, estimant qu'aucun pays en Afrique n'a la même relation que celle que les deux pays ont développée au cours des décennies.

"Tout ce qu'on pourra faire serait moindre que ce que mérite cette relation bilatérale qui est unique. Aucun pays en Afrique n'a la même relation que celle que le Maroc et le Sénégal ont développée au cours des décennies", a-t-il notamment déclaré à des journalistes.

Il intervenait au sortir d'une rencontre avec son homologue sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, en marge de la 26e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) tenue à Luanda, la capitale de l'Angola.

Dans des propos rapportés par la MAP, l'agence officielle d'information du Maroc, le chef de la diplomatie marocaine a affirmé que cette rencontre s'inscrit dans une tradition de concertation permanente entre les deux pays sur les questions bilatérales, régionales et continentales.

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"Elle a permis d'évoquer les orientations claires des chefs d'État des deux pays pour que l'agenda de cette relation bilatérale circulaire soit toujours enrichie et dynamique entre les deux pays, a souligné Nasser Bourita.

Il a également fait savoir que les discussions ont porté sur la "feuille de route de la relation bilatérale et des moyens de la mettre en oeuvre, mais aussi de dynamiser les différents mécanismes de cette coopération bilatérale".

"Nous avons aussi souligné la coordination permanente sur les questions du Sahel, de l'Afrique Atlantique et aussi de questions régionales et multilatérales liées au continent africain", a-t-il ainsi indiqué.

"Le Maroc et le Sénégal entretiennent des relations denses, riches et constantes et revêtent un caractère unique en Afrique", a de son côté réagi le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.

Cheikh Niang a ainsi parlé d'une "relation fusionnelle" qui évolue selon les attentes des deux chefs d'Etat.

Il s'est réjoui de "l'excellence de la coopération bilatérale, de la constance de l'amitié entre les peuples marocain et sénégalais et du caractère unique cette relation en Afrique.

Mettant l'accent sur la détermination des deux parties à continuer dans cette même dynamique, M. Niang a martelé, selon la MAP, que l'entretien a été l'occasion d'évoquer beaucoup de sujets d'intérêt commun.

"Aucun désaccord. C'est dire que cette coopération est comme elle a été auparavant et nous avons la détermination de la porter encore beaucoup plus loin", a-t-il fait valoir.