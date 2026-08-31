Sénégal: Niger - échec de la tentative de renversement du pouvoir

Dakar — La tentative de renversement du pouvoir militaire au Niger par des soldats insurgés a échoué samedi après la reddition de dizaines de mutins et la reprise par la garde présidentielle de la base aérienne jouxtant l'aéroport international de Niamey, ont indiqué des sources concordantes.

La diffusion à la télévision nationale d'images montrant des militaires se rendant aux éléments de la garde présidentielle, les mains levées, et l'annonce de la reprise de la base militaire 101 sont sans doute des signes manifestes de l'échec de la mutinerie et de la reprise du contrôle de la situation par le pouvoir dirigé par le général Abdourahamane Tiani.

Aucun bilan en termes de pertes en vies humaines et de blessés n'a été officiellement avancé par les autorités de Niamey qui avait déjà dans la journée assuré "reprendre progressivement le contrôle" de la situation par le biais d'un communiqué du ministre de la Défense lu à la télévision nationale.

Les affrontements avaient éclaté dans la nuit de vendredi à samedi après que des hommes armés ont tenté de s'emparer de la base militaire 101, située près de l'aéroport international de Niamey et de plusieurs sites sensibles de la capitale, dont le palais présidentiel.

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Il est à noter que la reprise en main de la situation a nécessité la participation des éléments d'Africa Corps, les militaires russes dont le quartier général est logé au sein de la base 101, de même que celui de l'état-major de la force unifiée de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), la confédération que le Niger forme avec le Burkina Faso et le Mali, selon l'Agence France presse.

Une participation des soldats russes confirmée par l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Niger, Viktor Voropaïev, lequel a assuré à l'agence publique russe Sputnik Afrique que le Niger avait sollicité l'aide du groupe paramilitaire russe Africa Corps pour réprimer une mutinerie.

La Confédération des Etats du Sahel, dont le Niger, le Burkina Faso et la Mali sont membres, a parlé d'une "trahison perpétrée par un groupe de soldats impliqués dans une entreprise de déstabilisation".

Dans un communiqué rendue publique dans la soirée, l'AES salue la bravoure et le professionnalisme des forces républicaines loyalistes qui ont contenu et mis en échec cette nouvelle tentative de déstabilisation du Niger.

"La Confédération des Etats du Sahel (AES) demeure pleinement engagée et mobilisée aux côtés du Niger dont elle partage la détermination à poursuivre la lutte pour la souveraineté et la paix", lit-on dans le communiqué.

L'AES n'a pas manqué de réaffirmer son soutien total aux institutions de la République du Niger et sa détermination à préserver l'unité, la cohésion et la stabilité de la Confédération.