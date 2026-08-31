Sénégal/Angola: Eliminatoires Mondial 2027 - Le pays s'impose au bout du suspense face à l'Angola (84-82)

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal s'est imposée sur le fil face à l'Angola, 84-82, samedi, à la Dakar Arena de Diamniadio, pour le compte de la deuxième journée de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027.

Au terme d'une rencontre intense et indécise jusqu'au coup de sifflet final, les Lions, après avoir été menés une bonne partie de la rencontre, ont réussi à prendre le dessus sur les champions d'Afrique en titre.

Le Sénégal, qui restait sur une défaite face à l'Égypte (67-76), a de nouveau connu des difficultés dans le premier quart-temps, notamment dans l'adresse. Les Lions ont longtemps couru derrière le score, avant de terminer cette première période avec un retard de trois points.

Très attendu après une prestation décevante contre l'Égypte, avec seulement neuf points inscrits, Brancou Badio a progressivement retrouvé ses sensations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le capitaine sénégalais, longtemps en difficulté derrière la ligne à trois points, a fini par retrouver son adresse au moment où son équipe en avait le plus besoin.

Le deuxième quart-temps a été âprement disputé. Très agressifs, les Angolais ont imposé un rythme élevé, mais les coéquipiers de Badio sont restés au contact, malgré plusieurs lancers francs manqués.

À chaque tentative du Sénégal pour prendre le large, Selton Miguel répondait avec des tirs primés, souvent accompagnés d'une faute, permettant à l'Angola de conserver son avantage.

Les Angolais ont ainsi regagné les vestiaires avec trois points d'avance (46-43), Miguel s'étant particulièrement illustré dans cette première période.

Au retour des vestiaires, les Lions ont affiché un visage beaucoup plus conquérant. Ils ont rapidement comblé leur retard en moins de trois minutes, mais Miguel, encore lui, a permis à l'Angola de rester devant.

À trois minutes de la fin du troisième quart-temps, les champions d'Afrique ont accéléré et creusé pour la première fois un écart de six points. C'est à ce moment que Brancou Badio a véritablement lancé son réveil, avec un tir à trois points qui a permis au Sénégal de revenir dans la course.

Portés par leur capitaine et le public nombreux de Dakar Arena, les Lions ont recollé au score et abordé le dernier quart-temps à égalité (63-63).

Les dix dernières minutes ont été particulièrement disputées. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, prenant tour à tour l'avantage.

Auteur de 24 points, Brancou Badio a été le meilleur marqueur sénégalais, confirmant son retour en forme.

Dans une fin de match tendue, où chaque possession pouvait faire basculer la rencontre, les Lions ont finalement conservé une courte avance pour s'imposer 84-82 au terme d'un duel haletant.

Cette victoire permet au Sénégal de se relancer dans cette quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, après son revers initial face à l'Égypte.

Les Lions affronteront le Mali, dimanche à 18h30 GMT pour leur dernier match de cette fenêtre.