Sénégal/Angola: Éliminatoires Mondial 2027 - DeSagana Diop salue la force du collectif après la victoire contre l'Angola

Diamniadio — L'entraîneur de l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, DeSagana Diop, a salué la "performance collective" de ses joueurs après la victoire remportée samedi contre l'Angola (84-82), soulignant l'apport du banc et le retour en forme du capitaine de l'équipe, Brancou Badio.

"Je suis satisfait du collectif. Tout le monde a contribué à cette victoire", a-t-il déclaré en conférence de presse, à l'issue de la rencontre. Le technicien sénégalais a notamment souligné la bonne prestation de plusieurs joueurs, dont Papa Moustapha Diop, ainsi que l'apport d'Ibrahima Fall-Faye et de Jean-Jacques Boissy.

DeSagana Diop s'est également félicité du retour de son capitaine, présenté comme le meilleur joueur de l'équipe, après sa contre-performance lors de la précédente rencontre. Il a inscrit lors de ce match 24 points devenant meilleur marqueur sénégalais dans cette rencontre.

"C'est un gars (Badio) qui travaille tous les jours et tous les joueurs étaient prêts pour ce match. Nous avons joué contre une bonne équipe de l'Angola", a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conscient de la qualité de l'adversaire, le sélectionneur estime que le Sénégal doit désormais rapidement tourner la page et se concentrer sur son prochain rendez-vous face au Mali, prévu dimanche à 18h30mn , pour le dernier match de cette fenêtre.

Le Sénégal devra se méfier d'une sélection malienne qui l'avait éliminé en demi-finale de la dernière édition de l'AfroBasket.

"Ce sera un match difficile", a soutenu Diop, notant que l'essentiel est de rester de concentrer et de ne jamais renoncer, malgré la pression liée au fait de jouer à domicile.

" C'est bien de jouer chez soi, mais il y a souvent de la pression. Il faut avoir la tête sur les épaules et continuer à travailler", a-t-il dit.

De son côté, le pivot sénégalais Atoumane Diagne, auteur de 15 points dans le match, a insisté sur la nécessité de rebondir après la défaite concédée face à l'Égypte.

"Nous avions eu très mal après notre défaite contre l'Égypte. On se devait de revenir et maintenant nous allons rester concentrés pour le match contre le Mali demain", a-t-il déclaré.

Diagne considère cette rencontre contre l'Angola comme une source de motivation supplémentaire en vue du prochain match.

"L'Angola est une équipe qui te pousse à donner plus. Si je dois sortir la même performance qu'aujourd'hui, je le ferai, sinon plus", a-t-il assuré.