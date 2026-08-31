Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Une femme perd tous ses cinq enfants dans un incendie à Lonshi

Cinq enfants d'une même famille ont perdu la vie dans un incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi 29 aout 2026 dans la cité de Lonshi, territoire de Sakania, dans la province du Haut-Katanga. Les victimes ont péri calcinées. Les causes exactes du drame demeurent inconnues. Selon des témoins, l'incendie s'est produit en l'absence de leur mère.

D'après des sources locales, le feu s'est déclaré vers 3 heures du matin dans la maison où se trouvaient les enfants. Parmi les victimes figurent quatre filles et un garçon âgés de 3 à 17 ans.

Alertés par les flammes et l'épaisse fumée qui s'échappaient de l'habitation, les voisins ont tenté de porter secours aux enfants. Malheureusement, leurs efforts n'ont pas permis de les sauver.

Plusieurs autorités locales se sont rendues sur les lieux pour constater les faits, notamment le chef de cité, des éléments de la Police nationale congolaise (PNC), des FARDC, ainsi que des volontaires de la Croix-Rouge et d'autres services compétents. La Croix-Rouge a procédé à l'évacuation des corps des victimes.

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Selon les mêmes sources, le drame s'est produit alors que la mère des enfants se trouvait en Zambie. Divorcée, elle élevait seule ses enfants. À son retour, elle a été confrontée à cette tragique réalité.

Très éprouvée, la mère a confié qu'elle s'était rendue en Zambie voisine pour acheter des fournitures scolaires destinées à ses enfants. Hélas, ceux-ci ont tous péri dans l'incendie avant son retour, rapportent des témoins.