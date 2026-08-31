Congo-Kinshasa: Inauguration de la basilique de la paroisse Notre Dame de l'Espérance à Mbuji-Mayi

L'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, Mgr Emmanuel Bernard Kasanda, a présidé dimanche 30 août 2026, une messe solennelle concélébrée par plus de 100 prêtres, à l'occasion de l'inauguration et de la dédicace de la basilique de la paroisse Notre Dame de l'Espérance de cette ville du Kasaï-Oriental.

Mgr Kasanda a exhorté la communauté à placer la vie spirituelle et la charité au centre de ce lieu de culte :

"Nous devons comprendre qu'une église n'est pas d'abord faite de pierres. Elle est faite de cette passion pour Dieu qui brûle dans nos coeurs de croyants. On peut, en effet, construire une très belle église comme celle que nous admirons aujourd'hui devant nous, mais se trouver avec une communauté spirituellement froide".

Une première

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Il s'agit de la toute première basilique de la province du Kasaï-Oriental. Le rite solennel de dédicace de cette infrastructure s'est déroulé en présence du couple présidentiel, Denise et Félix Tshisekedi.

Au-delà de la consécration du sanctuaire principal, cette inauguration marque également la mise en service d'un vaste complexe paroissial entièrement modernisé.

C'est l'aboutissement d'une longue attente de près de quarante ans pour les fidèles catholiques de Mbuji-Mayi. Lancés en 2016, les travaux de construction de la basilique Notre-Dame de l'Espérance se sont achevés récemment. Ce dimanche, l'édifice est officiellement consacré à Dieu par l'évêque du diocèse.

Au-delà de l'église

Ce nouveau joyau architectural impressionne par ses dimensions. Il peut accueillir près de 1 300 fidèles, dont 300 places aménagées au balcon. Mais le projet va bien au-delà de l'église elle-même.

Selon l'architecte du chantier, l'ensemble de la concession paroissiale a été entièrement réaménagé. Au coeur de celle-ci se dresse désormais le presbytère Saint-Félix-et-Antoine, un bâtiment de trois niveaux construit cette année. Doté de dix chambres, il est destiné à héberger les prêtres ainsi que les visiteurs.

À l'avant de la paroisse, le sanctuaire Notre-Dame de Banne, aménagé en gradins, offre désormais une capacité d'accueil d'environ 350 personnes pour les célébrations et dévotions en plein air.

Cette inauguration constitue un tournant majeur pour la communauté universitaire catholique locale. Pendant plusieurs années, les fidèles ont dû célébrer les offices dans des conditions relativement modestes, au sein de la salle polyvalente Monseigneur Tshibangu Tshishiku.

« Nous sommes vraiment habités par une joie immense aujourd'hui. C'est un grand soulagement et nous tenons à dire un grand merci à toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont soutenus pour bâtir cette oeuvre », s'est réjoui un paroissien.