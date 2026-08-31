Cote d'Ivoire: Disparitions forcées - Le pays renforce la protection des victimes

À l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparition forcée, célébrée le 30 août, l'accent est mis cette année sur la nécessité de placer les victimes au coeur de l'action et de renforcer les mécanismes de vérité, de justice et de réparation.

« Les victimes d'abord. L'action maintenant. » C'est autour de ce thème que se tient, ce 30 août 2026, la Journée internationale des victimes de disparition forcée. Cette commémoration constitue un moment de sensibilisation sur une pratique qui plonge les victimes et leurs familles dans l'angoisse, l'incertitude et une longue attente de vérité.

La disparition forcée ne touche pas uniquement la personne portée disparue. Elle affecte également ses proches, confrontés à l'absence de réponses sur le sort de leur parent, conjoint, enfant ou proche. La recherche de la vérité, la justice et la réparation constituent ainsi des enjeux essentiels pour les familles concernées.

Une étape importante pour la Côte d'Ivoire

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Cette édition revêt une portée particulière pour la Côte d'Ivoire, qui a franchi une étape importante dans le renforcement de la protection des droits humains. Le pays a ratifié, le 6 juin 2026, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Cette convention internationale vise notamment à renforcer la prévention des disparitions forcées et la protection des personnes contre cette pratique. La ratification par la Côte d'Ivoire traduit ainsi une volonté de consolider les garanties accordées aux victimes et à leurs proches.

Elle constitue également un engagement en faveur du droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Pour les familles, la reconnaissance et la prise en compte de leur situation demeurent essentielles pour tourner la page de l'incertitude et obtenir des réponses.

« Se souvenir. Agir. Protéger. »

L'année 2026 marque par ailleurs le 20e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale. Cette échéance offre l'occasion de rappeler l'importance d'une mobilisation constante contre les disparitions forcées et pour la protection des droits fondamentaux.

À travers le thème de cette année, l'accent est donc mis sur la nécessité de passer de la commémoration à l'action concrète. Il s'agit notamment de préserver la mémoire des victimes, de renforcer les dispositifs de prévention et de garantir aux familles l'accès à la vérité et à la justice.

En cette journée, les pensées vont aux victimes, à leurs familles ainsi qu'à toutes les personnes et organisations engagées dans la recherche de la vérité et de la justice. Un rappel demeure : aucune victime ne doit être oubliée et toute disparition forcée doit faire l'objet d'une réponse fondée sur la vérité, la justice et la dignité humaine.