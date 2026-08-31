Cote d'Ivoire: Lutte contre l'orpaillage illégale - La BSSI détruit 17 concasseurs entre Méagui et Buyo

La Brigade spéciale de surveillance et d'intervention (BSSI) a mené, samedi 29 août 2026, une opération de contrôle contre les activités d'exploitation illégale dans les ressorts territoriaux des Directions régionales des Eaux et Forêts de la Nawa et de San Pedro.

Une vingtaine d'agents, placés sous le commandement du sous-lieutenant Diéga Eric Landry, ont été mobilisés pour cette patrouille déployée sur l'axe Gnamangui-Buyo.

Les investigations conduites au cours de l'opération ont permis d'identifier quatre sites d'exploitation illégale actifs dans les secteurs de Méagui et de Buyo.

Les équipes de la BSSI sont intervenues notamment à Bambakro et Madoukro, dans la zone de Méagui, ainsi qu'à Agnikro et Lobo 2, communément appelé Petit Ouaga, dans la sous-préfecture de Dapéoua. Sur ces différents sites, elles ont procédé à la destruction de plusieurs équipements utilisés pour les activités d'exploitation.

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Le bilan communiqué par le ministère des Eaux et Forêts fait état de 17 concasseurs et 17 motopompes détruits, ainsi que de six abris de fortune démantelés.

Ces installations, utilisées dans les opérations d'exploitation, ont ainsi été neutralisées au cours de la patrouille.

En plus de ces destructions, les agents ont saisi trois motocyclettes, 21 bouteilles de gaz de type B12 et neuf bouteilles de gaz de type B6.

Une personne a également été interpellée dans le cadre de l'opération.

Cette intervention s'inscrit dans les actions engagées par les autorités pour lutter contre les exploitations illégales et limiter leurs effets sur les ressources naturelles. Pour la BSSI, les opérations de terrain permettent également d'identifier les zones où la surveillance doit être renforcée et de maintenir une présence régulière sur les sites concernés.

L'opération menée entre Gnamangui et Buyo traduit ainsi le renforcement des contrôles dans des zones considérées comme sensibles.

Selon le ministère des Eaux et Forêts, les patrouilles et opérations de contrôle se poursuivront sur l'ensemble du territoire afin de lutter contre les activités illégales d'exploitation des ressources naturelles.