Cote d'Ivoire: Prix d'Excellence Laurent Tchagba - 1 005 élèves distingués à Marcory

La 12e édition du Prix d'Excellence Laurent Tchagba a distingué, samedi 29 août à Anoumabo, les meilleurs élèves de la commune de Marcory au titre de l'année scolaire 2025-2026.

Le mérite scolaire a été à l'honneur, samedi 29 août 2026 à Anoumabo.

La Fondation "TBL Espoir et Espérance" y a organisé la 12e édition du Prix d'Excellence Laurent Tchagba, au cours de laquelle 1 005 élèves de la commune de Marcory ont été distingués pour leurs performances.

Répartis entre les différents examens de fin de cycle, les lauréats sont issus du CEPE (500), du BEPC (300) et du baccalauréat (205). À travers cette cérémonie, les organisateurs ont voulu mettre en lumière les efforts accomplis par les élèves au cours de l'année scolaire écoulée.

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Initiée il y a douze ans, cette distinction s'inscrit, selon son promoteur Laurent Tchagba, dans une démarche visant à encourager le mérite et la réussite scolaire. « L'institution de ce prix par ma Fondation T.B.L Espoir et Espérance nous offre annuellement l'occasion de nous retrouver et de réaffirmer notre ambition de construire une école de qualité où le mérite est reconnu », a-t-il déclaré.

Encourager l'effort scolaire

À ses débuts, le Prix d'Excellence Laurent Tchagba avait notamment pour objectif d'encourager la scolarisation des jeunes filles. Il s'est ensuite élargi à la promotion de la performance scolaire, avec une attention portée aux élèves des différents niveaux d'enseignement.

La remise de kits scolaires aux lauréats constitue également l'un des volets de l'initiative. À quelques jours de la rentrée, ces dotations sont destinées à accompagner les familles dans la préparation de la nouvelle année scolaire.

La cérémonie a par ailleurs permis de distinguer particulièrement les majors des différents examens ainsi que les meilleures filles des trois niveaux. Laurent Tchagba a encouragé les élèves récompensés à poursuivre leurs efforts et exprimé le souhait de voir, dès 2027, l'un des lauréats accéder au Prix national d'Excellence.

Représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, le directeur des Écoles, Lycées et Collèges, Zamblé Bi Zamblé Germain, a salué une initiative susceptible de contribuer à la promotion de la culture de l'effort.

S'adressant aux élèves, il a résumé son message autour de trois mots : « Travail. Excellence. Intelligibilité. » Il a insisté sur la nécessité de l'effort pour concrétiser les ambitions scolaires et professionnelles.

Au nom des lauréates, Mosso Marie Dominique a exprimé sa reconnaissance aux initiateurs du prix. La cérémonie s'est achevée sur un appel à la persévérance, le mérite scolaire étant présenté comme un levier d'encouragement pour la jeunesse de Marcory.