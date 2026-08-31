Togo: Internet moins cher, plus accessible

30 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le coût moyen du gigaoctet (Go) d'internet mobile est passé de 4 600 Fcfa en 2019 à 1 000 francs en 2025, selon les données officielles, soit une baisse de 78 % sur la période.

Cette baisse des prix s'accompagne d'un taux de pénétration de l'internet mobile en forte croissance en zone urbaine, mais aussi dans les régions reculées avec des foyers équipés de téléphones mobiles et de smartphones dont les prix sont eux aussi en baisse.

Selon l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), si le taux de pénétration mobile dépasse 90 % à l'échelle nationale grâce à la couverture téléphonique, l'accès effectif à internet haut débit reste nettement plus élevé à Lomé et dans les grandes agglomérations que dans les zones rurales, où la connectivité demeure plus limitée.

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