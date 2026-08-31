Sénégal: Campagne de reboisement à Guinguinéo - Un objectif de 6 000 plants fixé dans le département

Le préfet du département de Guinguinéo, Marième Pouye Anne, a présidé, samedi, le lancement officiel de la campagne de reboisement dans plusieurs communes du département. Pour cette édition, l'autorité administrative s'est fixé un objectif de 6 000 plants à mettre en terre dans les 12 communes.

La 43e édition de la campagne de reboisement dans le département de Guinguinéo a été officiellement lancée samedi, en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Fodé Fall et de plusieurs autorités administratives et territoriales. Après une première étape à l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), la délégation s'est rendue successivement à Khelcom Birame, Fass Barigo et Ourour, où des plants ont été mis en terre. « L'année dernière, nous avions un objectif de 3 000 plants. Cette année, nous visons le double », a déclaré la préfète de Guinguinéo.

Placée sous le thème « Des plants, la responsabilité aux communautés », l'opération sera étendue à l'ensemble des 12 communes du département. Pour Marième Pouye Anne, cette campagne s'inscrit dans la nécessité de renforcer la résilience des territoires face aux effets du changement climatique. « Notre pays est en pleine campagne de reboisement. Nous devons renforcer notre résilience pour faire face au changement climatique. Le reboisement, ce n'est pas seulement une affaire des services des Eaux et Forêts. Cela demande l'implication de tous », a-t-elle souligné.

L'autorité administrative a salué l'engagement des différents services mobilisés, mais également celui des communautés, appelées à jouer un rôle déterminant dans la préservation des plants mis en terre. « Nous profitons de ces activités pour sensibiliser les populations. Elles doivent jouer leur partition en participant à la sauvegarde de ce projet », a-t-elle insisté, tout en magnifiant l'implication des maires des différentes localités ciblées.

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Au nom du ministre de l'Environnement, Fodé Fall s'est félicité de l'initiative et a insisté sur la nécessité d'une forte implication des communautés. Il a, dans le même temps, réaffirmé la volonté de son département d'accompagner la campagne. « Nous voulons faire de la région de Kaolack un projet pilote. De ce fait, nous allons mobiliser les moyens du ministère pour accompagner ce projet. Nous comptons revenir dans une année, non pas pour reboiser, mais pour voir les résultats des efforts déployés », a assuré le secrétaire général du ministère de l'Environnement.

Le préfet du département de Guinguinéo, Marième Pouye Anne, a présidé, samedi, le lancement officiel de la campagne de reboisement dans plusieurs communes du département. Pour cette édition, l'autorité administrative s'est fixé un objectif de 6 000 plants à mettre en terre dans les 12 communes.

La 43e édition de la campagne de reboisement dans le département de Guinguinéo a été officiellement lancée samedi, en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Fodé Fall et de plusieurs autorités administratives et territoriales. Après une première étape à l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), la délégation s'est rendue successivement à Khelcom Birame, Fass Barigo et Ourour, où des plants ont été mis en terre. « L'année dernière, nous avions un objectif de 3 000 plants. Cette année, nous visons le double », a déclaré la préfète de Guinguinéo.

Placée sous le thème « Des plants, la responsabilité aux communautés », l'opération sera étendue à l'ensemble des 12 communes du département. Pour Marième Pouye Anne, cette campagne s'inscrit dans la nécessité de renforcer la résilience des territoires face aux effets du changement climatique. « Notre pays est en pleine campagne de reboisement. Nous devons renforcer notre résilience pour faire face au changement climatique. Le reboisement, ce n'est pas seulement une affaire des services des Eaux et Forêts. Cela demande l'implication de tous », a-t-elle souligné.

L'autorité administrative a salué l'engagement des différents services mobilisés, mais également celui des communautés, appelées à jouer un rôle déterminant dans la préservation des plants mis en terre. « Nous profitons de ces activités pour sensibiliser les populations. Elles doivent jouer leur partition en participant à la sauvegarde de ce projet », a-t-elle insisté, tout en magnifiant l'implication des maires des différentes localités ciblées.

Au nom du ministre de l'Environnement, Fodé Fall s'est félicité de l'initiative et a insisté sur la nécessité d'une forte implication des communautés. Il a, dans le même temps, réaffirmé la volonté de son département d'accompagner la campagne. « Nous voulons faire de la région de Kaolack un projet pilote. De ce fait, nous allons mobiliser les moyens du ministère pour accompagner ce projet. Nous comptons revenir dans une année, non pas pour reboiser, mais pour voir les résultats des efforts déployés », a assuré le secrétaire général du ministère de l'Environnement.