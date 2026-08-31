Sénégal: Pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté - Les pelerins de justice et paix s'abreuvent à la source de Maman Marie

L'etape de Lourdes du pèlerinage catholique se poursuit dans la ville de la bienheureuse Vierge Marie, mère du sauveur Jésus Christ.

Au source de la vie, l'eau jallit des pieds de la Vierge ici à lourdes. Dans cette grotte ou la mère de Jésus a apparu 18Fois, une source déjà miraculeuse jaillisse des roches. Une source d'eau très prisée par les millions de pelerins qui viennent s'abreuver à cette source chaque année.

Les pelerins de justice et de paix n'ont pas dérobée à la règle. En plus de puiser, boire et de s'asperger cette eau eux même , les pelerins de justice et de paix ont droit au geste de l'eau. Jean Marcel Senghor exprime joie d'avoir reçu la bénédiction. » Je suis entrée dans la grotte, j'ai bu et je me suis aspergé cette eau benedite mais la bénédiction de l'eau par les prêtres me donne l'impression d'être rebaptisé aujourd'hui. Je suis ému et heureux d'être aux pieds de la Vierge Marie qui veille tout le temps sur les fidèles du Christ » Se réjouit-il.

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Dans la grande Basilique Pie X, les prêtres ont béni l'eau avant de laver les mains des pelerins, de boire ensuite de s'asperger ce liquide précieux. Un geste simple rempli de bien faits. Au paravant les epelrins de justice et de paix ont effectué leur chemin de croix sur la colline des Espélugues sur une longueur de 1500 mètres avec 15 stations. E moment de prière et pénitence illustre les temps forts de la vie et la passion du Christ jusqu'à sa condamnation par Ponce Pilate et sa Crucifixion et sa mise au tombeau le soir du vendredi saint.