Sénégal: Toubab Dialaw - 47,76 millions de francs CFA en faux billets saisis

La Brigade de recherches de Dakar a interpellé, le 29 août 2026, quatre individus de nationalité sénégalaise, soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de contrefaçon de billets de banque.

Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale, les mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie et détention de matières destinées à la contrefaçon de billets de banque ayant cours légal.

L'affaire a débuté à la suite d'un renseignement faisant état des agissements d'un groupe d'individus qui détiendraient des coupures de 100 dollars américains et chercheraient un technicien capable de procéder à leur prétendu « lavage », moyennant une importante rémunération.

À la suite de ce renseignement, les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance et de filature. Les investigations les ont conduits à Diamniadio, puis à Toubab Dialaw, où les suspects avaient rejoint un appartement qui devait servir de laboratoire pour le « lavage des billets noirs ».