Sénégal: Kaolack - La Ligue régionale de football étrenne son nouveau siège

30 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Thiam

La Ligue régionale de football de Kaolack dispose désormais d'un siège. Situé au quartier Sara, l'édifice a été inauguré, ce dimanche, par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall.

Entièrement financé et équipé par la FSF, le bâtiment a été acquis pour 28 millions de francs CFA. Dénommé Bounama Diéye, du nom d'une figure majeure du football sénégalais et ancien président de la Ligue régionale, le nouveau siège offre aux responsables du football régional un cadre de travail moderne. Il devrait contribuer à améliorer le fonctionnement de la Ligue et à accompagner le développement de la discipline dans la région. « C'est un sentiment de fierté qui m'anime, à l'image de tous les Kaolackois. Cet édifice, réalisé et équipé, va nous permettre de jouer pleinement notre rôle au niveau de la région », s'est réjoui le président de la Ligue régionale, Thierno Kosso Diané.

Il a estimé que cette infrastructure traduit l'ambition d'inscrire le football local dans une dynamique de professionnalisation. Le choix du nom de Bounama Diéye constitue, selon lui, un acte de reconnaissance envers un dirigeant qui a contribué au rayonnement du football régional et national. « Sous sa direction, l'AS Saloum a connu ses moments de gloire », a-t-il rappelé.

Très ému, Bounama Diéye a remercié la FSF et la Ligue régionale. « Cette maison est un sanctuaire de passion commune. C'est une nouvelle étape historique pour notre région », a-t-il déclaré. Abdoulaye Fall a, pour sa part, salué cette réalisation qui marque une étape dans la modernisation du football local. Il a appelé les acteurs à en faire un bon usage, au bénéfice du football kaolackois.

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