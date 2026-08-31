Congo-Brazzaville: Distinction - Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani reçoit la médaille honorifique du président de la République du pays

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a offert à Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, une distinction honorifique qui lui a été transmise le 26 août dernier au saint siège à Nkamba nouvelle Jérusalem, en République démocratique du Congo (RDC). Cette distinction répond au dévouement de Sa Divinité et de son église en faveur de la paix.

Une autorité politique observe les qualités d'un homme de Dieu, les reconnaît publiquement et matérialise cette reconnaissance par un honneur officiel. C'est ce qui s'est passé avec Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani que la foi kimbanguiste confesse comme Dieu le Saint-Esprit en personne. En effet, son engagement en faveur de la paix a permis au chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, de lui remettre une médaille honorifique, en rapport avec de nombreux épisodes bibliques où l'autorité politique reconnaît et honore une autorité spirituelle. C'est en cela que les fidèles kimbanguistes peuvent comprendre cette haute distinction accordée à leur chef spirituel pour saluer ses qualités.

Cette médaille a été réceptionnée par le président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste en République du Congo, le révérend pasteur Brice Voltaire Etou Obami, qui l'a transmise au cours d'une cérémonie officielle tenue le 16 août dernier, au centre d'accueil et administratif kimbanguiste au Plateau des 15 ans, à la deuxième personnalité du mouvement social de la surveillance kimbanguiste, le chancelier des ordres du mouvement, Armel Etou Alali. Ce dernier l'a ensuite remise à qui de droit le 26 août dernier à Nkamba nouvelle Jérusalem, lors d'une cérémonie à la hauteur de l'événement organisée sous ses auspices.

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La réception de cette médaille honorifique est assimilée à l'histoire de Daniel qui évolue au coeur même du pouvoir politique tout en conservant son identité d'homme attaché à Dieu. Ses qualités deviennent si manifestes que l'autorité royale elle-même les reconnaît, confère le livre de Daniel 6:3 qui rapporte : « Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur ; et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume ».

Ce n'est donc pas uniquement la fonction de Daniel qui attire l'attention du roi, mais ce que le récit biblique appelle «un esprit supérieur». Ou encore « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints».

Un acte à la portée profonde

Le geste du président Denis Sassou N'Guesso prend ainsi, dans cette perspective rhétorique et spirituelle, une dimension qui dépasse le simple cadre protocolaire d'une décoration honorifique. En distinguant Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani pour son dévouement à la paix, le président de la République du Congo reconnaît publiquement une oeuvre de paix, une autorité morale et une action spirituelle. La portée de cet acte est encore plus profonde, car l'homme honoré pour son oeuvre de paix est celui qui est confessé comme le Saint-Esprit, Dieu de la paix lui-même en personne.

Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le conseiller direct de Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani et indicateur du chemin à suivre dans le Kimbanguisme, André Mbenza Kiangani, a apporté un éclairage sur la dimension énigmatique et profondément spirituelle de cet événement. « Dans le cas de Joseph, pharaon reconnaît l'Esprit de Dieu dans un homme. Dans celui de Daniel, le pouvoir royal reconnaît un esprit supérieur chez un serviteur de Dieu », a-t-il dit-il. À Nkamba, la lecture kimbanguiste va plus loin : l'autorité politique honore, à travers cette distinction pour la paix, celui qu'on reconnaît comme le Saint-Esprit lui-même, Dieu de paix manifesté en personne, a-t-il poursuivi.

La double séquence reconnaissance officielle à Brazzaville puis remise de la distinction à Nkamba a été vécue comme la rencontre de deux légitimités: celle de l'État, représentée par le président de la République du Congo, et celle de la foi, incarnée par le lieu que l'église kimbanguiste considère comme une terre sainte depuis 1921, et que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a érigé en ville sainte cette année, bientôt promulguée officiellement. De Joseph à Daniel, puis de la Bible à Nkamba, un même fil apparaît : les autorités de ce monde peuvent reconnaître les fruits d'une puissance spirituelle.

Notons que le Réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion et l'émulation du citoyen (RJCPCE) a décerné un diplôme d'honneur et une distinction honorifique à Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, le 23 août dernier à Brazzaville, en marge d'un culte dominical. Cette distinction vient célébrer et saluer l'engagement exceptionnel de Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani au service de la paix, du développement communautaire et de l'humanité. Au cours de cette cérémonie, le RJCPCE a également honoré le président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste en République du Congo, Brice Voltaire Etou-Obami.