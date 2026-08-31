Congo-Brazzaville: Souveraineté économique - Le CISC appelle à l'élaboration d'une doctrine nationale

Le Cercle d'ingénierie stratégique du Congo (CISC) a organisé, le 28 août à Brazzaville, une rencontre consacrée aux « Conversations stratégiques 2050 », autour des enjeux liés à l'avenir économique et stratégique du Congo.

La rencontre a notamment porté sur la nécessité de renforcer les capacités nationales d'anticipation et de décision face aux mutations de l'environnement international. Elle a réuni des autorités gouvernementales, des représentants des administrations publiques et privées, des universitaires, des chercheurs étudiants, ainsi que différents acteurs intéressés par les questions de développement économique et social du pays à l'horizon 2050.

Dans son propos introductif, le président du CISC, Passi Fylla, a indiqué que l'initiative consiste à susciter une réflexion profonde autour des enjeux du développement et sur la nécessité de rechercher les causes profondes des difficultés, au-delà de leurs manifestations immédiates.

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Le président du CISC a relevé l'importance de la maîtrise de l'information et de la production de connaissances dans la défense des intérêts nationaux. Il a notamment évoqué les différentes formes de compétition auxquelles les Etats sont confrontés, précisément sur les plans économique, technologique, énergétique, monétaire et informationnel.

« Ce que nous ne comprenons pas nous domine », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de développer une capacité nationale d'analyse et d'anticipation.

Les « Conversations stratégiques 2050 » ont également accordé une place importante à la question démographique. « L'évolution de la population constitue un enjeu qui doit être anticipé dès aujourd'hui. L'augmentation de la population entraînera de nouveaux besoins en matière d'éducation, de formation, d'emploi, d'alimentation, de santé, de logement, d'infrastructures, d'énergie et de services publics », a revelé Passi Fylla.

« L'enfant qui naît aujourd'hui aura 24 ans en 2050 », a-t-il rappelé, invitant à inscrire les politiques actuelles dans une perspective de long terme.

Au terme de cette réflexion, le CISC entend contribuer à l'émergence d'une doctrine nationale de souveraineté économique. Celle-ci est envisagée comme un cadre national de référence destiné à mettre en cohérence les intérêts stratégiques, les ressources, les capacités, les partenariats et les décisions nécessaires à la maîtrise durable de la trajectoire économique du pays.

Pour le CISC, l'enjeu est d'inscrire les choix présents dans une perspective intergénérationnelle et de renforcer la capacité du Congo à être un acteur majeur de son propre développement, tout en demeurant ouvert aux partenariats internationaux. « Pour nous, avec nous et par nous-mêmes », cette formule résume l'approche défendue au cours de la rencontre, qui entend favoriser une meilleure appropriation nationale des enjeux économiques et stratégiques.

Ces échanges ont ouvert une réflexion appelée à se poursuivre autour de la préparation du Congo aux transformations attendues à l'horizon 2050.