Cameroun: ICT university vous donne rendez-vous à Bafoussam pour la e-agriculture conference 2026

La salle de conférence des services du Gouverneur de la ville de Bafoussam, dans la région de l'ouest cameroun sera au coeur des échanges sur l'agriculture de demain le 2 septembre prochain dès 8h.

Cette conférence primordiale et capitale aux enjeux énormes pour le top management d'ICT University, tourne autour d'un sujet de réflexion "comment produire autrement à l'heure de la robotique, de l'intelligence artificielle et des technologies numériques".

Les réflexions du Pr. Emmanuel Tonye, du Pr. Awono Onana et bien d'autres sous la modération du Dr. Ebelle Peter seront au centre de cette conférence qui posent les jalons de l'entrée en matière de cette nouvelle filière pour le compte de cette rentrée académique prévue le 15 octobre prochain au campus ICT University Yaoundé au Cameroun.

Selon le professeur Victor Mbarika, Président du Conseil d'Administration d'ICT University, L'E-Agriculture( agriculture digitale) , c'est l'avenir d'une agriculture connectée à la technologie : intelligence artificielle, robotique, outils numériques et nouvelles solutions pour produire autrement.

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Cette conférence permettra aux étudiants, professionnels, agriculteurs, entrepreneurs et passionnés de technologie de découvrir les opportunités de l'agriculture numérique, échanger avec des acteurs du secteur et mieux comprendre les métiers et l'innovations qui façonnent l'agriculture de demain.