Sénégal: Énième dégradation de la note souveraine du pays - Le piège se referme

Une nouvelle dégradation par Moody's de la note souveraine du Sénégal à Caa2 avec maintien d'une perspective «négative» est intervenue le 28 août 2026. Mais cette fois, Moody's condamne implicitement la trajectoire de sortie de crise du gouvernement. Ce n'est plus seulement le niveau de la dette du Sénégal qui est visé.

La dégradation de la note souveraine du Sénégal par l'agence Moody's fait passer le niveau de risque-pays de Caa1 à Caa2, avec maintien d'une perspective négative. La décision est tombée le 28 août dernier, en pleine mission (19 août - 1er septembre 2026) du FMI à Dakar, alors que les autorités sur place négocient les contours d'un nouveau programme avec l'institution, sur fond de vives tensions institutionnelles entre l'exécutif et le législatif. Ce que ne manque pas de noter Moody's dans son rapport, comme un facteur de dégradation.

On pourrait s'interroger sur le timing de la dégradation, mais il semble que le 28 août n'a pas été choisi par Moody's pour percuter la mission du FMI : c'est une date arrêtée depuis près d'un an, l'une des deux échéances 2026 publiées à l'avance dans le calendrier réglementaire de notation souveraine de l'agence pour le Sénégal (l'autre étant le 13 mars). Il ne s'agirait donc pas d'un hasard calculé, mais d'un chevauchement devenu quasi structurel : tant que les négociations avec le FMI s'éternisent (elles durent depuis près de deux ans), n'importe quelle date de revue programmée par Moody's a statistiquement de bonnes chances de tomber en pleine séquence de discussions. Le lien véritable n'est donc pas calendaire, il est analytique : Moody's cite précisément l'absence d'un programme FMI abouti comme l'un des moteurs mêmes de la dégradation.

La boucle de rétroaction financière

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L'agence estime que la rivalité entre exécutif et législatif augmente le risque que les mesures budgétaires nécessaires soient bloquées ou retardées au Parlement. Techniquement, elle justifie sa note en quelques mots : pression croissante sur le refinancement, faible capacité d'absorption du coût de la dette et perspectives limitées de réduction rapide de l'endettement (des facteurs qui accroissent la probabilité d'un événement de défaut).

Le risque de liquidité de l'État est qualifié d'« aigu », avec des besoins de financement bruts d'environ 25 % du PIB rebasé pour 2026, couverts par des emprunts sur le marché régional (émissions équivalant à environ 8 % du PIB depuis janvier 2026), des facilités commerciales et un soutien résiduel de la Banque mondiale.

Les paiements d'intérêts sont ainsi passés de 16,1 % des recettes de l'État en 2023 à 23,7 % en 2026 ; le paiement annuel du seul principal de la dette représente environ 18 % du PIB ; et même avec un ajustement budgétaire soutenu, Moody's ne prévoit qu'une stabilisation de la dette publique autour de 100 % du PIB d'ici 2028. En trois ans, la dette coûte donc une part beaucoup plus importante des recettes de l'État.

Le Sénégal n'est plus seulement dans une course contre la dette : il est dans une course contre le calendrier, et cette course a un coût. Plus le temps passe, plus il faut refinancer à des conditions dégradées ; plus les intérêts absorbent les recettes, comprimant le budget ; plus les ajustements deviennent politiquement difficiles, ce qui pousse les investisseurs à exiger une prime de risque plus élevée (et plus il devient difficile de sortir de la spirale. C'est une boucle de rétroaction financière.

L'horloge tourne

L'absence d'accord formel avec le FMI depuis la suspension du programme de 1,8 milliard de dollars (à la suite de la déclaration de « dettes cachées » en 2024) prive le Sénégal d'un ancrage de confiance pour les créanciers et l'oblige à se tourner vers le marché régional de l'UEMOA, plus coûteux et plus étroit. Cela alourdit à la fois le risque de refinancement (« rollover risk ») et la charge d'intérêts, dans un contexte de subventions élevées aux carburants qui pèsent sur le budget.

La perspective négative intègre également un risque de blocage institutionnel plus large, une pauvreté élevée et un chômage des jeunes persistants, des pressions sociales sur la soutenabilité des réformes, et des risques sécuritaires régionaux liés à l'activité extrémiste dans l'ouest du Mali.

En clair : pendant que Dakar négocie avec le FMI, l'État doit simultanément financer son présent, refinancer son passé et convaincre les marchés qu'il peut encore tenir jusqu'à l'arrivée d'un éventuel soutien extérieur. Le problème n'est donc plus de savoir combien l'État doit, mais à quelle vitesse il doit trouver de l'argent pour continuer à payer ce qu'il doit déjà.

Caa1 - Caa2 : ce qu'un seul cran change réellement

Il faut d'abord comprendre la mécanique de la notation pour mesurer la portée du geste. Contrairement à S&P ou Fitch, qui utilisent des « + » et des « - », Moody's ajoute des modificateurs numériques 1 à 3 à ses catégories de lettres, de Aa à Caa : le chiffre 1 indique le haut de la catégorie, le chiffre 3 le bas -- les trois modificateurs ne servant qu'à situer un émetteur à l'intérieur d'une même catégorie majeure.

Ce détail change tout. La catégorie « Caa » dans son ensemble désigne des émetteurs jugés de très mauvaise qualité et soumis à un risque de crédit très élevé (l'équivalent du CCC chez S&P et Fitch, la zone où les agences commencent à intégrer une probabilité sérieuse de restructuration ou de perte pour les créanciers). Passer de Caa1 à Caa2, ce n'est pas glisser d'un cran neutre à un autre : c'est descendre vers le bas de la zone la plus dégradée, juste avant la catégorie suivante (Ca), réservée aux émetteurs pour lesquels un défaut est jugé quasi certain ou déjà survenu.

Mis en perspective, le rythme donne le vertige. Le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (APRM), organe de l'Union africaine, avait fait les comptes dès octobre 2025 : trois actions de notation en douze mois avaient déjà fait chuter le Sénégal de quatre crans, de Ba3 à Caa1, entre octobre 2024 et octobre 2025 (un rythme que l'institution jugeait disproportionné au regard des informations macroéconomiques réellement nouvelles disponibles à chaque étape). Avec le passage à Caa2, c'est un cinquième cran perdu en moins de deux ans.

Sur le fond, Moody's a été sans ambiguïté sur ce que traduit ce glissement continu : dès la dégradation d'octobre 2025, l'agence précisait que son scénario central continuait de supposer un soutien du FMI sans restructuration de la dette, mais que sa confiance dans ce scénario s'était affaiblie. Chaque cran supplémentaire dans la catégorie Caa ne traduit donc pas tant un fait nouveau isolé qu'un déplacement progressif du curseur de probabilité entre « accord FMI sans restructuration » et « restructuration devenue l'hypothèse de base ».

Le marché régional, bouée devenue boulet

Depuis que le Sénégal a perdu l'essentiel de son accès aux marchés internationaux à la suite des révélations sur la « dette cachée » de 2024-2025, la Direction Générale des Financements et de la Dette (DGFD) a fait du marché régional de l'UEMOA (bons et obligations assimilables, syndications, cotation à la BRVM), son unique bouée de sauvetage. Les chiffres de cette bascule sont spectaculaires et rarement commentés en tant que tels :

En juin 2026, la BRVM a coté pour la première fois quatre emprunts souverains sénégalais représentant un encours agrégé de 627,91 milliards de FCFA, présenté comme la plus importante mobilisation jamais réalisée par un État sur le marché financier régional de l'UEMOA.

Pour la seule année 2026, l'État sénégalais prévoit d'y lever environ 4 132 milliards de FCFA(UMOA-Titres) (, soit près de 6,3 milliards d'euros (un volume colossal pour une union monétaire de huit pays).

Cette dépendance a un prix immédiat et mesurable : en mars 2026, Dakar a dû concéder des taux d'intérêt à court terme supérieurs à ceux des pays de l'AES, un renversement symbolique fort pour ce qui reste, sur le papier, la deuxième économie de la zone.

Ce marché régional n'est pourtant pas un self-service illimité. Il est alimenté par un cercle restreint d'acteurs (banques, compagnies d'assurances, caisses de retraite) qui constituent l'essentiel des souscripteurs aux émissions souveraines de la région. Et une partie déterminante de ces acheteurs n'est même pas sénégalaise.

Le vrai signal d'alarme

Selon une alerte de S&P Global Ratings relayée en novembre 2025, 42 % des obligations sénégalaises seraient détenues par des acteurs ivoiriens, ces derniers servant de relais aux investisseurs internationaux souhaitant accéder au marché obligataire de l'UEMOA. Autrement dit : en se repliant sur le marché régional pour échapper à la défiance des marchés internationaux, Dakar a exporté une partie de son risque souverain vers les bilans bancaires d'Abidjan (sans que cela apparaisse dans les commentaires grand public sur la dégradation).

S&P a d'ailleurs explicitement évoqué un risque de contamination régionale, tout en notant que la Côte d'Ivoire conservait pour l'instant sa notation stable. Mais la mécanique est posée : dans une union monétaire sans frontières de capitaux internes, la dette d'un État membre devient, par construction, un actif détenu (et donc un risque porté) par les systèmes bancaires des sept autres.

Concrètement, cela signifie que chaque nouveau cran de dégradation du Sénégal renchérit mécaniquement le coût auquel les banques et assureurs ivoiriens, mais aussi togolais, béninois ou burkinabè, doivent provisionner leur exposition à cette dette (un coût invisible pour le grand public, mais bien réel pour la stabilité des bilans bancaires régionaux).

Une dynamique qui s'auto-alimente

Le paradoxe est presque cruel. Plus les agences dégradent le Sénégal, plus l'accès aux capitaux internationaux se ferme, plus Dakar se rabat sur l'UEMOA (et plus le poids de son papier grossit dans un marché régional qui n'a ni la taille ni la profondeur de Londres ou de New York pour l'absorber sans tension sur les prix). Le service de la dette illustre cette spirale : l'absence de nouveau programme avec le FMI aggrave la vulnérabilité de la place financière de Dakar, poussant le gouvernement vers le marché obligataire régional pour des besoins de financement représentant environ 25 % du PIB, ce qui provoque une explosion mécanique du coût des intérêts, elle-même alourdie par le poids des subventions aux carburants maintenues par l'État.

Si le Sénégal continue de dominer les volumes d'émission et d'échange sur le marché UEMOA et si sa trajectoire de notation continue de se détériorer d'un cran à chaque échéance programmée, à partir de quel seuil la BCEAO, le régulateur du systéme bancaire devra-elle imposer des limites de concentration sur la dette souveraine sénégalaise dans les bilans des banques de l'union ? Une telle mesure, techniquement logique, aurait un effet paradoxal : elle assécherait encore davantage la principale source de financement qui reste à Dakar.

C'est peut-être là le vrai sujet de la prochaine échéance du calendrier Moody's. Non pas un chiffre de plus sur une échelle de notation, mais la question de savoir combien de temps une union monétaire de huit pays peut absorber le risque souverain concentré d'un seul de ses membres, avant que l'outil de dernier recours ne devienne lui-même une source de fragilité collective.

Restructuration ou stabilisation

Moody's estime que de nouveaux retards augmenteraient la probabilité d'une « restructuration globale de la dette ». C'est le scénario que tout le monde cherche à éviter, créanciers comme autorités.

Le Sénégal n'est pas le premier pays africain à faire face à cette équation. Il n'est pas non plus le plus endetté du continent. Mais la combinaison d'une dette élevée, d'une dépendance au marché régional, d'une tension politique interne et d'une transition énergétique encore en gestation, fait de son cas un symptôme plus large : celui des économies émergentes prises entre les promesses de la croissance et la réalité des engagements passés.

La mission du FMI devrait rendre ses conclusions dans la semaine. L'issue des négociations déterminera si le Sénégal peut éviter une restructuration de sa dette et entamer un redressement durable (ou s'il en restera au stade de la stabilisation autour de 100 % de dette sur PIB, ce qui n'est pas une perspective, mais une prison).