Sénégal: DeSagana Diop salue le caractère des Lions face au Mali et à l'Angola

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal, Ngagne DeSagana Diop, s'est réjoui du caractère affiché par ses joueurs après les deux victoires enregistrées contre l'Angola et le Mali, estimant que son groupe est "l'équipe la plus" soudée qu'il ait dirigée jusque-là.

"Cette équipe est l'équipe la plus connectée que j'ai jamais eue jusque-là. Nous espérons pouvoir disposer de tous nos joueurs lors de la prochaine fenêtre de février 2027", a-t-il déclaré, en Conférence de presse à l'issue du troisième et dernier match de la quatrième fenêtre des éliminatoires remporté face au Mali (97-71).

Le technicien sénégalais est également revenu sur la défaite concédée face à l'Égypte, avant les succès contre l'Angola (84-82) et le Mali.

"C'était très dur de perdre contre l'Égypte. Les joueurs ont reconnu leurs erreurs et ont réagi en dominant l'Angola. Aujourd'hui, contre le Mali, ils ont gagné les quatre quart-temps", a-t-il souligné.

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Selon DeSagana Diop, cette réaction témoigne de l'état d'esprit qu'il attend de son équipe.

"Nous avons montré du caractère hier contre l'Angola et aujourd'hui contre le Mali. C'est exactement ce que j'attends de mes joueurs", a-t-il insisté.

L'entraîneur des Lions entend désormais analyser les deux dernières rencontres afin de "corriger les insuffisances" constatées et préparer les prochaines échéances.

"Nous allons revoir les films de nos matchs et voir ce que nous devons améliorer pour espérer gagner. Nous allons retrouver les mêmes équipes en février", a-t-il indiqué.

DeSagana Diop a regretté de ne pas avoir atteint l'objectif initial de trois victoires, tout en se félicitant des deux derniers succès obtenus face à "de belles équipes".

"Nous serons prêts pour nous imposer et nous qualifier à la Coupe du monde", a-t-il assuré.

Une première pour un joueur local sous DeSadagana Diop

Le sélectionneur sénégalais a par ailleurs évoqué la présence d'un joueur évoluant dans le championnat local au sein du groupe. Il s'agit d'Amadou Wade, joueur de l'As Douanes, qui a joué son premier match dans cette quatrième fenêtre.

"C'est la première fois que nous avons un joueur local. Ils étaient six au départ et nous avons décidé d'en réduire le nombre de deux avant de conserver Wade. Lorsqu'un joueur montre de belles choses à l'entraînement, nous le maintenons dans le groupe", a expliqué DeSagana Diop.

De son côté, l'ailier sénégalais Ibrahima Faye Fall, auteur de 13 points en 25 minutes lors de la rencontre contre le Mali a exprimé sa joie d'avoir vu Wade jouer son premier match officiel. "C'est un très bon joueur. Il a beaucoup de talent. Nous l'aimons tous et sommes contents pour lui", a-t-il dit.

Wade a joué trois minutes 28 secondes, inscrit huit points et capté quatre rebonds.

Sur la prestation de l'équipe contre le Mali, Faye Fall a soutenu : "Nous avons un excellent coach qui nous a fait un briefing avant cette rencontre (...) nous connaissons le Mali et nous savions que l'équipe qui pousse en premier gagne le match. C'est ce que nous avons fait".

Les Lions, après avoir concédé une défaite face à l'Égypte, ont remporté leurs deux dernières rencontres contre l'Angola et le Mali, une dynamique que le staff technique entend prolonger lors de la prochaine fenêtre de compétition prévue en février 2027.